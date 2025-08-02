В Кировском районе Самары Lada Vesta налетела на бордюр и врезалась в столб, водитель погиб

В субботу, 2 августа, в Кировском районе Самары погиб 66-летний водитель автомобиля Lada Vesta, попавший в ДТП возле дома № 25А по Московскому шоссе, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительной информации сотрудников Госавтоинспекции, авария произошла в 15:10. В пути следования водитель не справился с управлением и допустил наезд на бордюрный камень с последующим наездом на световую опору. Мужчина скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.