Вячеслав Федорищев поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

В воскресенье, 3 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил железнодорожников и ветеранов отрасли с Днем железнодорожника.

"Этот праздник объединяет машинистов, проводников, диспетчеров, путейцев, работников управленческого звена, представителей многих других профессий, благодаря которым в Самарской области и стране в целом реализуются значимые инфраструктурные проекты, активно используются современные технологии, значительно повышающие качество и безопасность перевозок", — отметил глава региона.

По его словам, правительство Самарской области многие годы активно сотрудничает с Куйбышевской железной дорогой, филиалом ОАО "РЖД". Сторонами было реализовано множество проектов, направленных на развитие транспортной инфраструктуры, повышение инвестиционной привлекательности региона, укрепление его туристического потенциала, благоустройство территорий, решение других важных задач.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что крайне важным направлением совместной работы является поддержка бойцов в зоне специальной военной операции, семей военнослужащих. "Мы и в дальнейшем будем совместно работать над решением нашей главной задачи — обеспечением благополучной, спокойной, безопасной жизни наших граждан", — заявил он.

"Дорогие друзья! Спасибо вам за добросовестный труд, ответственность, преданность профессии, верность заложенным старшим поколением традициям. Опираясь на опыт и знания ветеранов-железнодорожников, вы продолжаете самоотверженно трудиться, способствуя укреплению отрасли, являющейся одним из драйверов развития Самарской области, — заключил губернатор. — От всей души желаю вам и вашим семьям здоровья, реализации всех жизненных планов, счастья и всего самого доброго!"