"Крылья" в гостях разгромили "Ростов"

В третьем туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в Ростове-на-Дону разгромили "Ростов", сообщает пресс-служба самарского клуба.
Самарцы открыли счет на 11 минуте матча. Сергей Песьяков длинной передачей вперед начал атаку, Кирилл Печенин доставил мяч в штрафную, и Вадим Раков отправил мяч в ворота — 0:1. На 56 минуте Вадим Раков подал угловой, а Сергей Божин головой переправил мяч в ворота — 0:2. На 66 минуте игры уроженец Самары экс-игрок "Крыльев" Егор Голенков сократил разрыв в счете — 1:2. На 74 минуте с передачи вышедшего на замену Николая Рассказова вновь отличился Вадим Раков — 1:3. На 78 минуте встречи за второе предупреждение в матче был удален Виктор Мелёхин, и хозяева поля заканчивали матч в меньшинстве. На 84 минуте встречи вышедший на замену Максим Витюгов с передачи Николая Рассказова довел счет до разгромного — 1:4.
"Крылья" сначала сезона не проигрывают во всех матчах (ничья и две победы в РПЛ, а так же победа над чемпионом России "Краснодаром" в кубке страны). Вадим Раков, оформивший в матче дубль, забивает во всех трех играх чемпионата, и третий раз подряд признается лучшим игроком матча.
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают калининградскую "Балтику". Игра четвертого тура Мир РПЛ состоится в субботу, 9 августа, в 14:30.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.