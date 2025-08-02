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Футбол Спорт

"Крылья" в гостях разгромили "Ростов"

РОСТОВ-НА-ДОНУ. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В третьем туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в Ростове-на-Дону разгромили "Ростов", сообщает пресс-служба самарского клуба.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Самарцы открыли счет на 11 минуте матча. Сергей Песьяков длинной передачей вперед начал атаку, Кирилл Печенин доставил мяч в штрафную, и Вадим Раков отправил мяч в ворота — 0:1. На 56 минуте Вадим Раков подал угловой, а Сергей Божин головой переправил мяч в ворота — 0:2. На 66 минуте игры уроженец Самары экс-игрок "Крыльев" Егор Голенков сократил разрыв в счете — 1:2. На 74 минуте с передачи вышедшего на замену Николая Рассказова вновь отличился Вадим Раков — 1:3. На 78 минуте встречи за второе предупреждение в матче был удален Виктор Мелёхин, и хозяева поля заканчивали матч в меньшинстве. На 84 минуте встречи вышедший на замену Максим Витюгов с передачи Николая Рассказова довел счет до разгромного — 1:4.

"Крылья" сначала сезона не проигрывают во всех матчах (ничья и две победы в РПЛ, а так же победа над чемпионом России "Краснодаром" в кубке страны). Вадим Раков, оформивший в матче дубль, забивает во всех трех играх чемпионата, и третий раз подряд признается лучшим игроком матча.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают калининградскую "Балтику". Игра четвертого тура Мир РПЛ состоится в субботу, 9 августа, в 14:30.

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