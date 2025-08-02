В ближайшие часы в регионе ожидается гроза с градом

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В ближайшие 1-2 часа местами в Самарской области ожидается гроза, ливень, шквалистое усиление ветра 19-24 м/с, крупный град с сохранением до конца суток 2 августа, сообщает региональное ГУ МЧС. В связи с погодными условиями объявлен оранжевый уровень опасности.