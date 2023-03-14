На Проране могут построить религиозное сооружение

Мэрия Самары объявила о начале общественных обсуждений, на которых жителям предстоит проголосовать за появление религиозного объекта в пос. Проран Самарского района города.

Заявитель просит предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования участка площадью 6592 кв метра под религиозное использование.

Обсуждения пройдут с 14 марта по 4 апреля 2023 г. С материалами к проекту можно будет ознакомиться в самарском департаменте градостроительства (ул. Галактионовская, 132).

"Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, — с 21 марта 2023 г. по 28 марта 2023 г.", — отмечается в постановлении.