ЦУР Самарской области подвел итоги первой пятилетки

Во вторник, 25 ноября, исполняется пять лет с начала работы в Самарской области Центра управления регионом, являющегося обособленным подразделением АНО "Диалог Регионы".

На протяжении этого времени ЦУР выполняет миссию развития коммуникаций между органами власти и гражданами, повышения качества обратной связи между государством и обществом, анализа информационного поля и борьбы с дезинформацией.

При участии ЦУР органы власти Самарской области за пять лет приняли в работу свыше 1 млн обращений жителей, поступивших в социальных сетях. Через Платформу обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе" — 711 290 обращений. База обращений стала основой для сотен аналитических материалов, которые органы власти используют для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества жизни в регионе.

При методической поддержке ЦУР в социальных сетях создано более 2700 сообществ органов власти и подведомственных им организаций, объединенных в систему Госпабликов. Их аудитория в Самарской области сегодня составляет почти 3 млн пользователей. За время работы совокупно в них было опубликовано свыше миллиона постов.

Центр управления регионом совместно с экспертами АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы" на системной основе реализует обучающие программы для сотрудников системы "Инцидент Менеджмент" и администраторов госпабликов, повышая их уровень знаний и компетенций, от которых зависит доверие граждан к органам власти. Около 6 тыс. человек стали участниками образовательных мероприятий.

Традицией стало и проведение фестиваля госпабликов, где Центр управления награждает лучших администраторов госпабликов за ежедневную и кропотливую работу по общению с подписчиками и ведению соцсетей ведомств.

Центр управления регионом Самарской области продолжает работу на благо региона, чтобы просьба каждого жителя была услышана и решена.