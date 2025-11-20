Самарская область передала 62 генератора и два "энергопоезда" Белгородской области

В среду, 19 ноября, в Белгородскую область пришли 62 генератора из Самарской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Очень благодарен за эту своевременную помощь. Сегодня должны подойти еще четыре генератора. Напомню, что несколько недель назад пришли два "энергопоезда" из Самарской области, поэтому всегда знали и чувствовали, что помощь от Самарской области ощущают все наши жители Белгородской области. Для нас сейчас это крайне важно, когда мы готовимся к непростой зиме", — написал глава Белгородской области в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что все энергообъекты, генераторы будут установлены на социальных объектах.
