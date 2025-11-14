Константин Хропов вновь покинул пост главы службы мировых судей Самарской области

В службе мировых судей Самарской области сменилось руководство. Об этом Волга Ньюс сообщил источник в правительстве региона.

"С 15 ноября на должность врио руководителя службы мировых судей Самарской области назначен Олег Круглов", - рассказал источник Волга Ньюс.

Олег Круглов сменит на посту Константина Хропова. Причины ухода Хропова с должности пока неизвестны.

До назначения Олег Круглов был заместителем руководителя службы мировых судей Самарской области. Он возглавлял управление по работе с просроченной задолженностью.

Стоит отметить, что подобная ротация происходит уже не в первый раз. Константин Хропов уходил в отставку в 2019 году, а вернулся в службу в 2024 году. В течение почти всего этого периода ведомством руководил Олег Круглов.