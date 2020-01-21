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Экс-руководитель службы мировых судей региона перешел в Минюст

МОСКВА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Экс-руководитель службы мировых судей Самарской области Константин Хропов перешел в Министерство юстиции РФ. По данным сайта федерального ведомства, Хропов числится и.о. директора департамента управления делами. При этом он занимает должность заместителя директора департамента.

Напомним, Константин Хропов возглавлял службу мировых судей Самарской области с 2011 года. В ноябре 2019 г. он был освобожден от должности по собственному желанию.

Отметим, что пост заместителя министра юстиции занимает Сергей Быстревский, с 2011 по 2017 гг. руководивший самарским управлением Минюста.

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