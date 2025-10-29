Стало известно, почему полицейские приезжали в "дом дяди Вовы"

В среду, 29 октября, в соцсетях появились сообщения, что правоохранители оцепили дом Владимира Шумилина в центре Самары. Мужчина известен как держатель большого количества собак.

В соцсетях предполагали, что животных могли отравить. Ранее на большое число собак во дворе дома и на улицах во время прогулки с хозяином уже жаловались самарцы. Представители прокуратуры тогда комментировали, что в ходе мониторинга СМИ выявлялись публикации о нарушении права граждан на защиту жизни и здоровья в связи с нахождением множества собак в районе пересечения ул. Ленинской и Ярмарочной в Самаре. Сообщалось, что в адрес органа местного самоуправления, отдела полиции поступали обращения и жалобы граждан по вопросу загрязнения территории общего пользования отходами жизнедеятельности собак, выгула животных без поводков и намордников, нападения их на человека. Тогда же сообщалось, что прокурор Ленинского района обратился в суд с требованием обязать администрацию городского округа Самара изъять у гражданина 17 собак и передать на ответственное содержание.

По данным источника Волга Ньюс, 29 октября полицейские прибыли по сообщению о повреждении замка на одной из дверей. О собаках в изначальном сообщении речь не шла.

"В настоящее время по заявлению жительницы областного центра сотрудниками отдела полиции по Ленинскому району Управления МВД России по г. Самаре проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Заявлений по жестокому обращению с животными в полицию не поступало", - прокомментировали также в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

