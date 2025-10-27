В Самарской области поймали 59 пьяных водителей за три дня

В течение трех дней, с 24 по 26 октября, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 59 нетрезвых водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего во время рейдов автоинспекторы выявили более 1400 различных нарушений ПДД.

Так, 267 человек нарушили правила тонировки, 40 - неправильно перевозили детей, 107 - проигнорировали ремни безопасности.

Кроме того, 45 автомобилистов не пропустили пешеходов на переходах. Сами же пешеходы попались на нарушении ПДД 23 раза.