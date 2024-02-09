Прокуратура: "Изъятые у "дяди Вовы" собаки к владельцу уже не вернутся"

Прокуратура Ленинского района обратилась в суд с иском об изъятии собак у владельца, нарушающего правила их содержания, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.
"В ходе мониторинга СМИ и сети Интернет сотрудники прокуратуры выявили публикации о нарушении прав граждан на защиту жизни и здоровья в связи с нахождением множества собак в районе пересечения улиц Ленинской и Ярмарочной в Самаре, - отмечается в сообщении. - В адрес органа местного самоуправления, отдела полиции поступали обращения и жалобы граждан по вопросу загрязнения территории общего пользования отходами жизнедеятельности собак, выгула животных без поводков и намордников, нападения их на человека".
В надзорном ведомстве заключили, что хозяин собак, гуляющих без надзора и соблюдения мер безопасности, создает угрозу жизни и здоровью граждан. Также в прокуратуре напомнили, что еще в июле 2020 года на владельца животных была, по решению суда, возложена обязанность осуществлять содержание животных в соответствии с действующим законодательством. Однако указанные факты свидетельствуют о неисполнении судебного акта.
"В связи с изложенным прокурор Ленинского района обратился в суд с требованием обязать администрацию городского округа Самара изъять у гражданина 17 собак и передать на ответственное содержание в специализированную организацию", - отмечается в сообщении.
Иск находится на рассмотрении суда.
Напомним, накануне стало известно, что свора собак Владимира Шумилина, наводившая ужас на жителей Ленинского района, отловлена и временно помещена в приют. Новость самарцев обрадовала, однако до конца не было известно, останутся ли животные в приюте, или будут выпущены обратно. Местные жители не исключали версии даже о возвращении своры к "дяде Вове". Так, например, в 2022 г. у мужчины уже отбирали собак, но он пытался самовольно забрать их из приюта.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.