Прокуратура: "Изъятые у "дяди Вовы" собаки к владельцу уже не вернутся"

Прокуратура Ленинского района обратилась в суд с иском об изъятии собак у владельца, нарушающего правила их содержания, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

"В ходе мониторинга СМИ и сети Интернет сотрудники прокуратуры выявили публикации о нарушении прав граждан на защиту жизни и здоровья в связи с нахождением множества собак в районе пересечения улиц Ленинской и Ярмарочной в Самаре, - отмечается в сообщении. - В адрес органа местного самоуправления, отдела полиции поступали обращения и жалобы граждан по вопросу загрязнения территории общего пользования отходами жизнедеятельности собак, выгула животных без поводков и намордников, нападения их на человека".

В надзорном ведомстве заключили, что хозяин собак, гуляющих без надзора и соблюдения мер безопасности, создает угрозу жизни и здоровью граждан. Также в прокуратуре напомнили, что еще в июле 2020 года на владельца животных была, по решению суда, возложена обязанность осуществлять содержание животных в соответствии с действующим законодательством. Однако указанные факты свидетельствуют о неисполнении судебного акта.

"В связи с изложенным прокурор Ленинского района обратился в суд с требованием обязать администрацию городского округа Самара изъять у гражданина 17 собак и передать на ответственное содержание в специализированную организацию", - отмечается в сообщении.

Иск находится на рассмотрении суда.

Напомним, накануне стало известно, что свора собак Владимира Шумилина, наводившая ужас на жителей Ленинского района, отловлена и временно помещена в приют. Новость самарцев обрадовала, однако до конца не было известно, останутся ли животные в приюте, или будут выпущены обратно. Местные жители не исключали версии даже о возвращении своры к "дяде Вове". Так, например, в 2022 г. у мужчины уже отбирали собак, но он пытался самовольно забрать их из приюта.