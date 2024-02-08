Собаки "дяди Вовы" отправились в приют

Свора собак самарца Владимира Шумилина, наводившая ужас на жителей Ленинского района, отловлена и помещена в приют, сообщает "КП-Самара".

Напомним, жители Ленинского района Самары давно жалуются на собачью стаю Шумилина, которая живет в его дворе. Мужчина на велосипеде, в сопровождении 10-15 собак без поводков и намордников рассекает по улицам и пугает прохожих. Было несколько случаев нападения на женщин, фото с укусами размещались в соцсетях.

По решению суда Шумилин был оштрафован на 1 тыс. руб. за мелкое хулиганство. По информации правоохранительных органов, на мужчину собираются материалы еще по четырем делам.

На минувшей неделе в администрации Ленинского района Самары прошла встреча с местными жителями, в ходе которой была поднята проблема "собак дяди Вовы".

"По итогам встречи было принято решение о необходимости направить иск в судебные инстанции об изъятии собак у владельца. Также составлено обращение в Самарскую губернскую думу", - рассказали в городской администрации.

Решение незамедлительно привели в действие - организация "Добрые люди", работающая при поддержке "ФлагманВет" и занимающаяся отловом собак по муниципальному контракту, получила заказ-наряд. И пока суд рассматривал дело о хулиганстве дяди Вовы, специалисты выехали по указанному адресу и забрали животных.

"Было отловлено около 15 собак - взрослые особи. Среди них была и собака-инвалид, сейчас она находится в нашем госпитале", - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе "ФлагманВет".

Представители ветцентра пояснили, что поводов для переживаний за судьбу собак дяди Вовы нет. С ними будут проведены все необходимые мероприятия, предусмотренные законом.

"Собаки размещены в приюте в Козелках. Там они, как и полагается, сначала проходят карантин, потом стерилизацию-кастрацию, в зависимости от пола. И, конечно, вакцинацию. Скорее всего, в дальнейшем они останутся жить в приюте", - отметили в организации.

Новость, что питомцы Владимира Шумилина были определены в приют, порадовала многих самарцев. Однако среди горожан нашлись и те, кто не уверен в эффективности таких мер. Известно, что в 2022 г. у него уже отбирали собак, но он пытался самовольно забрать их из приюта. Эту информацию подтвердили и в пресс-службе "ФлагманВет". Горожане надеются, что в этот раз "повелителю собак" не удастся вернуть своих питомцев.