"Вожака" собачьей стаи из Ленинского района Самары оштрафовали

Жителя Самары Владимира Шумилина, который вместе со своей сворой собак уже несколько лет держит в страхе жителей Ленинского района, оштрафовали на 1 тыс. руб., сообщает "АиФ. Самара". Приговор по административному делу за мелкое хулиганство 6 февраля вынес мировой суд.

По информации, полученной из правоохранительных органов, собираются материалы еще по четырем делам. Горожане настаивают на проведении психиатрической экспертизы Шумилина, который демонстративно отказывается соблюдать закон.

А сам "повелитель собак" на своей странице в соцсети нелестно отзывается об умственных способностях и душевных качествах тех, кто выступает против него и его неконтролируемой стаи.

Напомним, жители Ленинского района Самары давно жалуются на собачью стаю Шумилина, которая живет в его дворе. Мужчина на велосипеде, в сопровождении 10-15 собак без поводков и намордников рассекает по улицам и пугает прохожих. Было несколько случаев нападения на женщин, фото с укусами размещались в соцсетях.