Самарца, содержащего свору бездомных собак, будут судить

Самарец Владимир Шумилин, приютивший свору бездомных собак, предстанет перед судом, пишет "АиФ. Самара".

По информации издания, в ходе проверки в отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении, по ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Дела по этой статье рассматривает мировой судья. Дата заседания пока не определена.

Согласно Кодексу административных правонарушений, Шумилину грозит либо штраф от 500 до 100 руб., либо 15 суток административного ареста. С учетом того, что на него неоднократно составлялись протоколы за нарушение правил содержания и выгула собак, его могут отправить в спецприемник на две недели.

Напомним, жители Ленинского района Самары давно жалуются на собачью стаю Шумилина, которая живет в его дворе. Мужчина на велосипеде, в сопровождении 10 — 15 собак без поводков и намордников рассекает по улицам и пугает прохожих. Было несколько случаев нападения на женщин, фото с укусами размещались в соцсетях.

На данный момент на Шумилина составлено девять административных протоколов, общая сумма штрафа, который он демонстративно не платит — 47 тыс. рублей.

Власти продолжают изыскивать методы решения проблемы с Шумилиным и его собаками.