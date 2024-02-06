Самарца, содержащего свору бездомных собак, будут судить

Самарец Владимир Шумилин, приютивший свору бездомных собак, предстанет перед судом, пишет "АиФ. Самара".
По информации издания, в ходе проверки в отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении, по ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу.
Дела по этой статье рассматривает мировой судья. Дата заседания пока не определена.
Согласно Кодексу административных правонарушений, Шумилину грозит либо штраф от 500 до 100 руб., либо 15 суток административного ареста. С учетом того, что на него неоднократно составлялись протоколы за нарушение правил содержания и выгула собак, его могут отправить в спецприемник на две недели.
Напомним, жители Ленинского района Самары давно жалуются на собачью стаю Шумилина, которая живет в его дворе. Мужчина на велосипеде, в сопровождении 10 — 15 собак без поводков и намордников рассекает по улицам и пугает прохожих. Было несколько случаев нападения на женщин, фото с укусами размещались в соцсетях.
На данный момент на Шумилина составлено девять административных протоколов, общая сумма штрафа, который он демонстративно не платит — 47 тыс. рублей.
Власти продолжают изыскивать методы решения проблемы с Шумилиным и его собаками.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.