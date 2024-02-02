Приютивший свору собак самарец несколько лет держит в страхе жителей Ленинского района

Жители Ленинского района Самары обратились в администрацию с жалобами на соседа, содержащего свору агрессивных собак, пишет "КП-Самара".

В четверг, 1 февраля, состоялась встреча самарцев с главой Ленинского района Еленой Бондаренко. Поводом для собрания стал вопрос: как оградить горожан от столкновений со стаей собак, обитающих в районе улиц Ленинской и Ярмарочной. Просто отловить животных подрядная организация не может, ведь у своры есть заступник — Владимир Шумилин или небезызвестный самарцам дядя Вова.

"Вопрос для нашего района абсолютно не рядовой и отнюдь не новый. На протяжении последних нескольких лет администрация делает все возможное, чтобы обезопасить жителей от этой стаи. Все те правовые механизмы, которые предусмотрены законодательством, мы используем на 100%. Административная комиссия неоднократно привлекала к ответственности пресловутого "дядю Вову", гражданина Шумилина, откровенно игнорирующего какие-либо замечания со стороны местных жителей", — рассказала Елена Бондаренко.

По словам местных жителей, дядя Вова уже несколько лет держит горожан в страхе. Он развел дома больше десятка собак, с которыми регулярно выходит на прогулку без поводков и намордников. Но самое страшное заключается в том, что в последнее время участились случаи нападения этих собак на горожан, в том числе и на несовершеннолетних детей.

Пострадавшие от укусов животных обращались в больницу, писали заявления в полицию и администрацию. Но боятся местные не только собак, но и самого собаковода.

"В тот день я шла в пекарню, где работает моя мама. По пути туда меня укусила собака, которую я знала еще кутенком. Она подбежала сзади. Я обратилась сразу же в Пироговку, теперь вот колю уколы, — рассказала одна из соседок Шумилина.

После обращения в больницу было направлено обращение в полицию и в администрацию. Впоследствии самарчанка случайно столкнулась со своим соседом, который начал размахивать руками и возмущенно кричать.

"Я стояла на улице вместе с сестрой. Дядя Вова вылетел на улицу, увидел нас и начал всячески оскорблять. Это увидел человек, работающий в администрации, и забрал меня туда. В администрации уже составили протокол с моих слов. Как потом выяснилось, после того как меня забрали, Владимир зашел в пекарню, где работает моя мать. Там он тоже начал орать, чуть не подрались. Видео с камер наблюдения передали в полицию".

По словам женщины, ее сосед держит в страхе весь район. И вот уже как несколько лет с ним ничего не могут поделать.

На встречу с главной района пришло очень много недовольных жителей. Практически у каждого присутствующего есть родственник или знакомый, укушенный собакой дяди Вовы. Обсуждения длились более двух часов.

Самарцы разделились на два лагеря. Большинство выступает за то, чтобы принудительно определить собак в приют. Но есть и те, кто выступает за крайние меры — усыпление. Самарцы объясняют свою позицию тем, что ранее собак уже изымали, но дядя Вова смог вернуть их домой.

Вместе с аппаратом администрации Ленинского района и жителями в обсуждении принимали участие представители полиции, департамента городского хозяйства и экологии, ветеринарии и депутат регионального парламента.

По словам правоохранителей, за выгул собак без поводков и намордников регулярно составляются протоколы. Шумилину выписывают штрафы, которые он не оплачивает. Если их накопится большое количество, то все может закончиться административным арестом. В таком случае подрядчик сможет забрать собак.

Елена Бондренко предложила организовать народные дружины и патрулировать улицы. Депутат Роман Балтер пообещал направить соответствующие обращения в правоохранительные органы: в ГУ МВД по Самарской области и в прокуратуру.

Напомним, в 2019 г. в конфликт с Шумилиным из-за собак вступил экс-глава Октябрьского района Константин Фоменко. Как пояснял бывший чиновник, он попросил друга довезти его с сыном до клиники, однако по пути они увидели, как стая собак прижала какую-то женщину к стене дома и нападает на нее. Мужчины решили помочь, Фоменко первым выскочил из автомобиля, начал кричать на собак и махать на них руками. В это время его друг, Иван Сухарев, припарковался и бросился на помощь. Собаки начали нападать уже на них, в этот момент появился Владимир Шумилин (хозяин собак), но вместо того, чтобы успокоить животных, начал кричать на мужчин.

В какой момент исчезла женщина, из-за которой начался сыр-бор (ни на одной видеозаписи ее нет, разыскать ее не удалось), конфликт перерос в противостояние собак и Шумилина, с одной стороны, и Фоменко, его сына и Сухарева — с другой.

Шумилин утверждал, что Фоменко ножом ранил его собаку, после чего попытался уехать на машине. Чтобы остановить его, самарец не придумал ничего лучшего, чем разбить зеркало заднего вида.

После этого Фоменко выскочил из машины уже с травматическим пистолетом и несколько раз выстрелил в сторону собак. Попал при этом не только в животных, но и в самого Шумилина, причинив тому огнестрельное ранение кисти.

Дело дошло до суда. Константина Фоменко признали виновным в стрельбе из оружия в общественном месте.