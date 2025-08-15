16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В приложении ОТП Банка теперь можно оформить онлайн "ВетПомощь" Количество корпоративных клиентов, открывших депозит в рупиях в Сбере, удвоилось СберБизнес поможет продавцам на Wildberries выбрать перспективную нишу Анастасия Федотова: "Мы формируем принципиально новую культуру в нашей стране" НОВИКОМ выдаст гарантии на 3 млрд рублей производителю защитного оборудования из Челябинска

Банки Финансы

В приложении ОТП Банка теперь можно оформить онлайн "ВетПомощь"

САМАРА. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ОТП Банк запустил в своём мобильном приложении новую услугу — "ВетПомощь". Это онлайн-сервис ветеринарной поддержки, доступный 24/7, чтобы забота о питомце стала проще, а визиты в клинику — только по необходимости. Консультации доступны владельцам собак, кошек, попугаев и грызунов. Сервис предоставляет партнёр ОТП Банка — "Кроссхаб".

"ВетПомощь" позволяет получить неограниченное количество консультаций с квалифицированными ветеринарами в удобное время и без стресса для животного. Среди возможностей:

  • помощь при легких недомоганиях и неотложных, но не критических состояниях;
  • сопровождение питомцев с хроническими заболеваниями;
  • разбор назначенного лечения и результатов анализов;
  • подготовка к обследованиям;
  • поиск клиник, аптек, зоомагазинов и сервисов по уходу за животными.

Стоимость годового доступа к услуге — 2300 рублей, оплатить ее можно сразу в приложении ОТП Банка. После оплаты клиент, в течение дня, получает на электронную почту сертификат со ссылкой для входа в личный кабинет. В личном кабинете будут отображены доступные услуги. Отдельное приложение скачивать не требуется.

"Мы стремимся, чтобы забота о здоровье питомцев была такой же доступной, как и забота о себе. "ВетПомощь" позволит клиентам получать квалифицированную поддержку, когда она нужна, без ожидания и лишних поездок", — отметил Максим Михин, Директор по развитию продуктов с дополнительной ценностью ОТП Банка.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31