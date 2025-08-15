В приложении ОТП Банка теперь можно оформить онлайн "ВетПомощь"

ОТП Банк запустил в своём мобильном приложении новую услугу — "ВетПомощь". Это онлайн-сервис ветеринарной поддержки, доступный 24/7, чтобы забота о питомце стала проще, а визиты в клинику — только по необходимости. Консультации доступны владельцам собак, кошек, попугаев и грызунов. Сервис предоставляет партнёр ОТП Банка — "Кроссхаб".

"ВетПомощь" позволяет получить неограниченное количество консультаций с квалифицированными ветеринарами в удобное время и без стресса для животного. Среди возможностей:

помощь при легких недомоганиях и неотложных, но не критических состояниях;

сопровождение питомцев с хроническими заболеваниями;

разбор назначенного лечения и результатов анализов;

подготовка к обследованиям;

поиск клиник, аптек, зоомагазинов и сервисов по уходу за животными.

Стоимость годового доступа к услуге — 2300 рублей, оплатить ее можно сразу в приложении ОТП Банка. После оплаты клиент, в течение дня, получает на электронную почту сертификат со ссылкой для входа в личный кабинет. В личном кабинете будут отображены доступные услуги. Отдельное приложение скачивать не требуется.

"Мы стремимся, чтобы забота о здоровье питомцев была такой же доступной, как и забота о себе. "ВетПомощь" позволит клиентам получать квалифицированную поддержку, когда она нужна, без ожидания и лишних поездок", — отметил Максим Михин, Директор по развитию продуктов с дополнительной ценностью ОТП Банка.