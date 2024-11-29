Места силы: где в Самарской области найти отдых на природе с высоким уровнем сервиса

Просыпаться под пение птиц или шум реки: такое утро придется по вкусу даже самому заядлому любителю городской жизни. Ведь даже ему иногда хочется бросить все и уехать на 2-3 дня за город, в лес или горы, чтобы расслабиться и восстановить силы. А если еще с комфортом — с холодильником, кондиционером, душем и быстрым интернетом, то такой отдых обязательно захочется повторить. С недавних пор у гостей и жителей Самарской области появилась возможность чаще бывать на природе и при этом не лишать себя привычных удобств. В разных уголках региона открылись глэмпинги: это своего рода кемпинги с комфортом гостиничного номера. Проживание здесь, как правило, организовано в дома-куполах или шатрах. Какие глэмпинги предлагает туристам Самарская область? Об этом — в нашем материале.

"Смолькино Эко-Вилладж"

Глэмпинг расположен в Сызранском районе Самарской области. Природа здесь уникальна: среди вековых сосен Рачейского бора, кажется, можно бродить вечно в любое время года: наслаждаться воздухом, насыщенным фитонцидами, и смотреть, как над твоей головой смыкаются верхушки зеленых красавиц.

Рядом с глэмпингом находится Чайное озеро, которое получило свое название из-за воды: ее цвет напоминает крепкий чай. Однако вода в озере чистая, и летом в нем можно купаться, а зимой — прогуливаться по его берегам.

В пешей доступности от "Смолькино Эко-Вилладж" есть еще одна природная достопримечательность, безусловно, заслуживающая внимания: каменные лабиринты. Камни нависают ярусами, образуя причудливые узоры и своего рода лабиринты, проходить которые можно не один час.

А после насыщенного дня на свежем воздухе приятно расслабиться в теплых домиках-куполах, каждый из которых снабжен уличным джакузи с подогревом.

"Райская Самарка"

В черте Самары не так давно открылся первый круглогодичный клэмпинг "Райская Самарка". Он находится всего в 10 минутах пути от торгового центра "Амбар", на берегу затона реки Самары. Здесь установлены всесезонные шатры, в которых летом не жарко, а зимой не холодно. Самый большой из них вмещает до 35 человек и прекрасно подойдет для проведения дня рождения в большой компании или новогоднего корпоратива.

Зимой здесь устраивают горку с катанием на ватрушках. Круглогодично работает банька.

"Побег из города"

Название этого глэмпинга говорит само за себя. В уютном скандинавском домике среди живописной природы плохое настроение быстро уходит, нервы успокаиваются, и возвращается спокойствие души. Дополнить отдых можно прогулкой на велосипеде или квадроцикле, сытным барбекю или русской парной с душистым веничком.

"Вместо моря"

Альтернативой большому путешествию на морской курорт может стать пара дней релакса в глэмпинге "Вместо моря", расположенном в селе Белозерки Волжского района. Это живописное место, окруженное березовой рощей, рядом — озеро. Гостям предлагаются комфортные домики-купола вместимостью от 2 до 8 человек. В каждом имеется баня или банный чан, бассейны.

DREAMWOOD

По соседству с семейным пикник-парком "Пара альпак" в селе Сосновка расположились очень атмосферные домики DREAMWOOD. Они прекрасно подойдут для романтического или семейного отдыха. Внутри стильная гостиничная планировка: спальня с просторной кроватью, полноценный санузел с душевой, кресло-кровать с зоной для чтения, кухня, кондиционер. Фишка такого отдыха — это постельные принадлежности из шерсти альпаки. Они обязательно понравятся всем, кто ценит здоровый сон и заботится о здоровье. Говорят, подушки и одеяла из такой натуральной шерсти благотворно влияют на нервную систему и обеспечивают идеальный микроклимат во время сна.

А во время бодрствования можно прогуляться по парку, угостить морковкой добродушных альпак и обязательно сфотографироваться с ними.

"Маламут Ленд"

Устроить гонки на собаках по заснеженному сосновому лесу предлагает своим гостям "Маламут Ленд". Всем известный экопарк, который находится рядом с селом Задельное в Красноглинском районе Самары, совсем недавно стал полноценным глэмпингом.

"В конце 2023 года мы подали документы на грант в Министерство туризма Самарской области и получив софинансирование, поставили на территории в декабре 2 модульных дома. В этом году на собственные средства мы построили еще 10 круглогодичных сафари-тентов, и уже в декабре 2024 года начинаем принимать гостей в парк-отеле "Маламут Ленд", — пояснила директор и собственник ООО "Маламут Ленд" Нина Туринцева.

Туристы, которые выберут отдых в этом глэмпинге, получат возможность покататься на собачьих упряжках. Здесь живут более 80 собак пород хаски и маламуты. Все они максимально дружелюбны, так как эти породы очень привязаны к людям. Поэтому впечатления от общения с этими милыми хвостиками точно запомнятся надолго.

"Лисички-сестрички"

Глэмпинг-парк "Лисички Сестрички" находится в живописном селе Ширяево, которое официально признано одним из красивейших в России.

Природные достопримечательности делают отдых здесь незабываемым. Село расположилось в широкой долине на берегу Волги, у подножия Жигулевских гор. Непосредственно в Ширяево можно подняться на Попову гору, с которой открывается величественная панорама Волги. Недалеко от села находится гора Стрельная и урочище Каменная Чаша.

Зимой в Ширяево особая атмосфера. Кроме прогулок и традиционных зимних активностей на свежем воздухе, обязателен к посещению историко-музейный комплекс, в составе которого есть дом-музей Ильи Репина. Именно в нем жил известный художник, когда писал эскизы к своей знаменитой картине "Бурлаки на Волге". Еще можно отправиться в музей волжских цивилизаций, который не так давно открылся в Ширяево. И взрослым, и детям интересно будет исследовать ширяевские штольни в сопровождении опытного проводника.

А после — растопить настоящий русский самовар и пить чай с баранками в уютных домиках и куполах глэмпинга.

"Дом-шалаш на Усе"

В Шигонском районе, в сердце реликтового Муранского бора, на берегу реки Усы находится "Дом-шалаш на Усе".

Муранский бор — это таежный лес. Он считается уникальным природным явлением в Самарской области, поскольку здесь растут сосны-великаны, возраст которых достигает 160 лет. Зарядиться энергией этих исполинов можно в любое время года, так как в "Доме-шалаше" есть все, чтобы с комфортом провести выходные или отпуск.

Туристов здесь ждут три шалашика с панорамными окнами "до неба". Рядом выстроились домики, по форме похожие грибочки. Они так и называются — "Боровички". В них удобно разместиться большой компанией или семьей.

Зимой здесь свое очарование: сидеть на веранде дома с горячим напитком и созерцать заснеженные сосны, вдыхать чистейший воздух и погружаться в тишину. Ну, а те, кто не любит сидеть на месте, могут отправиться на рыбалку или конную прогулку, попариться в русской баньке, устроить фотосессию и пройти мастер-класс по профессиональной обработке фотографий или покататься на снегоходе: в "Доме-шалаше" работает прокат оборудования для зимнего отдыха.