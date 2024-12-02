Как нацпроект развивает туристический потенциал Самарской области

"Манит аномально" — так говорят о Самарской области, которая по праву занимает одно из ведущих мест среди регионов России по количеству туристов. Сама природа наделила наш регион уникальными возможностями для путешествий: здесь есть реки, горы, леса с вековыми деревьями и даже море — каждый найдет себе маршрут по душе. Еще больше раскрыть туристический потенциал Самарской области призван национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", в котором 63 регион принимает активное участие с самого начала его действия. Какие мероприятия были проведены в Самарской области по нацпроекту в 2024 году? Об этом — в нашем материале.

Туризм и индустрия гостеприимства" — один из самых молодых нацпроектов в стране. С его помощью путешествия по регионам становятся интереснее, безопаснее, доступнее и комфортнее. Туристы получают качественный сервис, а организаторы мест отдыха и маршрутов — поддержку государства.

"С каждым годом интерес к внутреннему туризму возрастает, в том числе на территории Самарской области. Сейчас перед нами стоит важная задача создания максимально комфортных условий пребывания гостей и жителей на территории нашего региона. Это мероприятия по грантовой поддержке общественных и предпринимательских инициатив, стимулированию спроса на отдых в регионе, развитию инфраструктуры туризма, а также продвижению наших туристических возможностей в других регионах страны", — комментирует ситуацию министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

В 2024 году ведомство поддержало 6 инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных объектов размещения: это кемпинги и глэмпинги, благодаря которым в текущем году в Самарской области появилось дополнительно 90 комфортных номеров с очень широкой географией размещения. Например, всем известный экопарк "Маламут Ленд", расположенный рядом с селом Задельное Красноглинского района Самары, благодаря поддержке государства стал полноценным глэмпингом. На средства гранта здесь установили 2 модульных дома со всеми удобствами. "На собственные средства мы построили еще 10 круглогодичных сафари-тентов, и уже в декабре 2024 года начинаем принимать гостей в парк-отеле "Маламут Ленд", — рассказала директор и собственник ООО "Маламут Ленд" Нина Туринцева.

В 2024 году региональное Минтуризма помогло предпринимателям открыть новые сервисы для гостей: 10 проектов было поддержано в рамках грантовой поддержки в Волжском, Нефтегорском, Ставропольском, Сызранском, Безенчукском и Шигонском районах, а также Тольятти и Самаре.

"Речь идет о закупке оборудования, обустройстве кемпинговых зон. Не стоит забывать о создании новых цифровых сервисов, в том числе и мобильных приложений, которые делают время пребывания туристов в Самарской области удобным и технологичным", — рассказывает Артур Абдрашитов. Так, одним из цифровых помощников для гостей региона стал аудиогид "Открой свою Самару". Это приложение с полным функционалом интерактивного путеводителя. Единожды скачав его на свой смартфон, вы получите своего персонального экскурсовода. С ним в кармане можно гулять по городу, открывая привычные места заново. Больше не потребуется заранее искать экскурсии, ждать группу. На прогулку можно отправляться в любое время пешком или даже на самокате.

В 2024 году были поддержаны 10 проектов общественных инициатив в сфере туризма на общую сумму 46 млн рублей, в число которых входят проекты по созданию кемпингов для маломобильных групп населения, создание пунктов проката, причальной инфраструктуры, обустройство детских, спортивных, игровых площадок. Например, глэмпинг "Лисички-сестрички", который расположен в живописнейшем селе Ширяево, в скором времени оборудуют для отдыха туристов с ограниченными возможностями здоровья. "Мы хотим организовать пространство глэмпинга так, чтобы наши маломобильные гости могли без сложностей и посторонней помощи передвигаться по территории. Для этого в отеле "Лисички-сестрички" планируется установить механизм для подъема к купольному номеру и широкие дорожки из прочного материала с поручнями в местах подъемов. На данный момент аналогов такого вида деятельности на побережье нет", — рассказал собственник отеля и руководитель проекта Юрий Прохоров. Он отметил, что создание доступной среды для маломобильных гостей играет важную роль в привлечении туристов в Самарскую область.

В текущем году новая туристическая инфраструктура появится в 8 муниципальных образованиях Самарской области: в Самаре, Тольятти, в Волжском, Ставропольском, Сызранском, Шигонском, Нефтегорском, Безенчукском районах.

Действенность этих и других мер подтверждает статистика турпотока в Самарской области.

На территории региона за январь–сентябрь 2024 года количество туристов составило 4 млн 133 тысяч человек, что на 35% больше аналогичного периода 2023 года (3 млн 061 тысяч человек). Средняя продолжительность поездки в 63 регион равняется трем суткам. Чаще всего к нам приезжают из Москвы, Оренбургской, Московской, Ульяновской, Саратовской, Нижегородской и Свердловской областей, из Санкт-Петербурга, Башкортостана и Татарстана.

Гости региона стали больше тратить на отдых и развлечения в регионе. Динамика расходов в январе–сентябре 2024 года увеличилась на 23,4% (23 млрд 566 млн 414 тыс. руб.) к аналогичному периоду 2023 года (19 млрд 90 млн 623 тыс. руб.)

"Мы формируем портрет туриста, чтобы понять, кто к нам приезжает, что ему будет интересно, какой уровень комфорта он готов выбирать для своего отдыха. Средний возраст туриста, приехавшего в нынешнем году в Самарскую область, — 42 года. Это люди зрелые, состоявшиеся, понимающие, что они хотят, предпочитающие комфортный отдых и готовые за это платить. Средний ежемесячный доход туристов составлял в среднем 78 тысяч рублей", — сообщил Артур Абдрашитов.