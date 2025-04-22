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Инвестиции Экономическая политика

Минтуризма требует вернуть субсидию за непостроенный яхт-клуб в Ширяево

ЖИГУЛЕВСК. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство туризма Самарской области взыскивает с ООО "Яхтенный клуб "Ширяево" 87,2 млн руб., выданные в форме субсидии в 2023 году.

Фото: https://investinzhigulevsk.ru/

Компания планировала построить на месте лодочной станции в Ширяево многофункциональный туристический комплекс круглогодичного функционирования с яхт-клубом. Стоимость проекта оценивалась в 156,8 млн рублей.

Комплекс должен был включать в себя стоянку для яхт и катеров на 25 мест, автостоянку на 45 мест, ресторан с террасой, 10 домиков-твин на 120 гостей, спа-комплекс, пляж и детскую площадку. Для этих целей ООО "Яхтенный клуб "Ширяево" было предоставлено два земельных участка площадью 25 тыс. кв. метров.

Реализовать проект компания обязалась до начала 2025 года. Однако инвестор вступил в судебные тяжбы с отделом водных ресурсов по Самарской области Нижне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов. Ведомство отказало в предоставлении в пользование акватории в Ширяево, и суд согласился с этим решением. 

Вместе с тем "Яхтенный клуб "Ширяево" пытается продлить срок соглашения с министерством туризма Самарской области по реализации туристического комплекса. Компания требует пролонгировать договор до конца 2026 года. Это также стало поводом для судебного разбирательства.

ООО "Яхтенный клуб "Ширяево", по информации ИАС Seldon.Basis, зарегистрировано в июле 2022 г. в Самаре с уставным капиталом 10 тыс. рублей. В 2024 г. компания показала чистый убыток в 14,6 млн рублей. Владельцем компании является Сергей Фофанов, являющийся владельцем судоходной компании - ООО "Волготранс".

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