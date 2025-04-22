Минтуризма требует вернуть субсидию за непостроенный яхт-клуб в Ширяево

Министерство туризма Самарской области взыскивает с ООО "Яхтенный клуб "Ширяево" 87,2 млн руб., выданные в форме субсидии в 2023 году.

Компания планировала построить на месте лодочной станции в Ширяево многофункциональный туристический комплекс круглогодичного функционирования с яхт-клубом. Стоимость проекта оценивалась в 156,8 млн рублей.

Комплекс должен был включать в себя стоянку для яхт и катеров на 25 мест, автостоянку на 45 мест, ресторан с террасой, 10 домиков-твин на 120 гостей, спа-комплекс, пляж и детскую площадку. Для этих целей ООО "Яхтенный клуб "Ширяево" было предоставлено два земельных участка площадью 25 тыс. кв. метров.

Реализовать проект компания обязалась до начала 2025 года. Однако инвестор вступил в судебные тяжбы с отделом водных ресурсов по Самарской области Нижне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов. Ведомство отказало в предоставлении в пользование акватории в Ширяево, и суд согласился с этим решением.

Вместе с тем "Яхтенный клуб "Ширяево" пытается продлить срок соглашения с министерством туризма Самарской области по реализации туристического комплекса. Компания требует пролонгировать договор до конца 2026 года. Это также стало поводом для судебного разбирательства.