16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На конференции Сбера в Тольятти обсудили инвестиционные возможности региона Самарские борцы провели совместные сборы с китайскими коллегами Главу минэкономразвития Дмитрия Богданова отметили за вклад в развитие промышленности Метро строят, дома — нет: что тормозит реновацию Безымянки Подготовка бизнес-проекта к инвестициям за два дня: в Самаре пройдут Стартап-выходные StartupSamara

Инвестиции Экономическая политика

На конференции Сбера в Тольятти обсудили инвестиционные возможности региона

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Укрепление партнёрских отношений между региональными властями и представителями бизнеса, привлечение инвестиций и меры поддержки предпринимательства — на повестке форума "Новые возможности для развития бизнеса" актуальные вопросы создания благоприятного инвестиционного климата региона. Мероприятие, организованное Сбером при поддержке Министерства экономического развития Самарской области, собрало более 70 предпринимателей в конгресс-центре "Жигулёвская долина".

Участники обсудили инвестиционные возможности, которые можно реализовать в Тольятти, решения для превышения эффективности бизнеса и его роста. Сбер в своих выступлениях представил инструменты, позволяющие реализовывать инвестиционные идеи. К примеру, IT-решения для запуска рекламы — СберТаргет, который позволяет запускать рекламу из одного окна. Цифровой сервис позволяет сокращать расходы и упростить запуск и ведение рекламы за счет готовых настроек и рекомендаций.

В дополнении экспертами Сбера была освещена тема возможностей и инструментов выстраивания внешнеэкономической деятельности для предпринимателей Самарской области.

"Сбер традиционно поддерживает инициативы, направленные на развитие инвестиционного потенциала Самарской области. Форум "Новые возможности для развития бизнеса" — отличная площадка для обмена идеями и выработки решений, которые могут значительно помочь в привлечении инвестиций и поддержке местного бизнеса. Регион обладает уникальными возможностями для инвесторов, и мы уверены, что совместными усилиями сможем реализовать их в полной мере", — отметила управляющий Самарским отделением Сбербанка Наталья Красулина.

"В Самарской области созданы одни из лучших в стране условий для ведения бизнеса. И наша команда во главе с губернатором ведет системную работу по формированию комфортного инвестклимата. По итогам первого полугодия 2024 года общий объем инвестиций в основной капитал в регионе превысил 193 млрд рублей. Таких результатов во многом удалось добиться, благодаря действующим мерам поддержки, преференциальным налоговым режимам, активности бизнеса и инвесторов", — сообщил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

По итогам встречи участники мероприятия договорились о взаимном обмене информацией по инвестиционным проектам, сотрудничестве в области информирования потенциальных инвесторов, а также условиях реализации инвестпроектов при поддержке Сбера.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Какие достопримечательности в Самаре Вы показали бы гостям в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Маргарита Комлева 15 ноября 2017 12:33 В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр

Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"

любовь пак 04 сентября 2015 16:23 На территории бывшего химзавода в Чапаевске предлагают создать Экотехнопарк

это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))

Олег Скорняков 03 апреля 2015 03:28 В Чапаевске создается индустриальный парк с объемом инвестиций около 20 млрд рублей

А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?

Папа Римский 23 ноября 2014 05:50 На подготовку региона к ЧМ-2018 будет выделено 77,2 млрд рублей

На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана

Фото на сайте

Открыл свою работу II Международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

Открыл свою работу II Международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

Муниципалитеты ищут инвесторов

Муниципалитеты ищут инвесторов

В Самаре проходит первый международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

В Самаре проходит первый международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1