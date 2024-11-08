На конференции Сбера в Тольятти обсудили инвестиционные возможности региона

Укрепление партнёрских отношений между региональными властями и представителями бизнеса, привлечение инвестиций и меры поддержки предпринимательства — на повестке форума "Новые возможности для развития бизнеса" актуальные вопросы создания благоприятного инвестиционного климата региона. Мероприятие, организованное Сбером при поддержке Министерства экономического развития Самарской области, собрало более 70 предпринимателей в конгресс-центре "Жигулёвская долина".
Участники обсудили инвестиционные возможности, которые можно реализовать в Тольятти, решения для превышения эффективности бизнеса и его роста. Сбер в своих выступлениях представил инструменты, позволяющие реализовывать инвестиционные идеи. К примеру, IT-решения для запуска рекламы — СберТаргет, который позволяет запускать рекламу из одного окна. Цифровой сервис позволяет сокращать расходы и упростить запуск и ведение рекламы за счет готовых настроек и рекомендаций.
В дополнении экспертами Сбера была освещена тема возможностей и инструментов выстраивания внешнеэкономической деятельности для предпринимателей Самарской области.
"Сбер традиционно поддерживает инициативы, направленные на развитие инвестиционного потенциала Самарской области. Форум "Новые возможности для развития бизнеса" — отличная площадка для обмена идеями и выработки решений, которые могут значительно помочь в привлечении инвестиций и поддержке местного бизнеса. Регион обладает уникальными возможностями для инвесторов, и мы уверены, что совместными усилиями сможем реализовать их в полной мере", — отметила управляющий Самарским отделением Сбербанка Наталья Красулина.
"В Самарской области созданы одни из лучших в стране условий для ведения бизнеса. И наша команда во главе с губернатором ведет системную работу по формированию комфортного инвестклимата. По итогам первого полугодия 2024 года общий объем инвестиций в основной капитал в регионе превысил 193 млрд рублей. Таких результатов во многом удалось добиться, благодаря действующим мерам поддержки, преференциальным налоговым режимам, активности бизнеса и инвесторов", — сообщил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
По итогам встречи участники мероприятия договорились о взаимном обмене информацией по инвестиционным проектам, сотрудничестве в области информирования потенциальных инвесторов, а также условиях реализации инвестпроектов при поддержке Сбера.
Последние комментарии
Дорого яичко!
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?
На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана