На конференции Сбера в Тольятти обсудили инвестиционные возможности региона

Укрепление партнёрских отношений между региональными властями и представителями бизнеса, привлечение инвестиций и меры поддержки предпринимательства — на повестке форума "Новые возможности для развития бизнеса" актуальные вопросы создания благоприятного инвестиционного климата региона. Мероприятие, организованное Сбером при поддержке Министерства экономического развития Самарской области, собрало более 70 предпринимателей в конгресс-центре "Жигулёвская долина".

Участники обсудили инвестиционные возможности, которые можно реализовать в Тольятти, решения для превышения эффективности бизнеса и его роста. Сбер в своих выступлениях представил инструменты, позволяющие реализовывать инвестиционные идеи. К примеру, IT-решения для запуска рекламы — СберТаргет, который позволяет запускать рекламу из одного окна. Цифровой сервис позволяет сокращать расходы и упростить запуск и ведение рекламы за счет готовых настроек и рекомендаций.

В дополнении экспертами Сбера была освещена тема возможностей и инструментов выстраивания внешнеэкономической деятельности для предпринимателей Самарской области.

"Сбер традиционно поддерживает инициативы, направленные на развитие инвестиционного потенциала Самарской области. Форум "Новые возможности для развития бизнеса" — отличная площадка для обмена идеями и выработки решений, которые могут значительно помочь в привлечении инвестиций и поддержке местного бизнеса. Регион обладает уникальными возможностями для инвесторов, и мы уверены, что совместными усилиями сможем реализовать их в полной мере", — отметила управляющий Самарским отделением Сбербанка Наталья Красулина.

"В Самарской области созданы одни из лучших в стране условий для ведения бизнеса. И наша команда во главе с губернатором ведет системную работу по формированию комфортного инвестклимата. По итогам первого полугодия 2024 года общий объем инвестиций в основной капитал в регионе превысил 193 млрд рублей. Таких результатов во многом удалось добиться, благодаря действующим мерам поддержки, преференциальным налоговым режимам, активности бизнеса и инвесторов", — сообщил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

По итогам встречи участники мероприятия договорились о взаимном обмене информацией по инвестиционным проектам, сотрудничестве в области информирования потенциальных инвесторов, а также условиях реализации инвестпроектов при поддержке Сбера.