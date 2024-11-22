ВЭБ.РФ: Тольятти показывает позитивную динамику по числу новых компаний и предприятий

Тольятти попал в список городов России, где существенно выросла доля новых компаний и предприятий, ведущих деятельность в течение трех и более лет. Позитивную динамику показателей качества жизни отметили аналитики ВЭБ.РФ в рамках обновления комплексной городской аналитики.
Кроме того, эксперты отмечают позитивные изменения по таким показателям, как доход и работа, а также природно-экологические условия. Как сообщил главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра государственно-частного партнерства Андрей Самохин, обновление объективных и опросных данных будет завершено в течение месяца, число городов в системе вырастет с 218 до 250.
"По результатам обработки первых массивов данных за 2024 год мы видим и значительные эффекты от ряда проектов, в том числе ГЧП, и активное участие бизнеса в развитии городов. Предварительно можно выделить результаты Выборга, Мичуринска, Уфы и Тольятти — здесь существенно выросла доля новых компаний и предприятий, которые ведут деятельность в течение трех и более лет. Заметно увеличилось число социальных предприятий — тут можно отметить Южно-Сахалинск, Нарьян-Мар, Сергиев Посад, Астрахань и Калининград", — сказал Андрей Самохин. Как он отметил, существенную позитивную динамику по показателям группы "Природно-экологические условия" показывают Екатеринбург, Томск и Чита — в этих городах заметно выросла доля перевозок электротранспортом.
Индекс ВЭБ.РФ — открытая аналитическая база, размещенная на Города.РФ. Система охватывает крупнейшие города России, за исключением двух столиц. Пользователями открытой аналитической базы по качеству жизни являются власть, бизнес и обычные горожане.
Национальный центр ГЧП (входит в группу ВЭБ) взаимодействует с субъектами и городами Российской Федерации, проводит обучение проектных команд. Наццентр на постоянной основе ведет мониторинг реализации государственно-частных проектов, организует крупнейшие в России деловые мероприятия по тематике развития инфраструктуры, формирует рейтинг городов по уровню развития ГЧП.
Последние комментарии
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?
Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.
Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk