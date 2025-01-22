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Инвестиции Экономическая политика

Власти сохранили планы по строительству новых заводов в Самаре

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Планы по созданию индустриального парка в Самаре включили в программу социально-экономического развития области на 2024–2029 годы. Об этом Волга Ньюс сообщили в департаменте информполитики администрации губернатора.

Региональное правительство реализует проект совместно с администрацией города. Под индустриальный парк выбрали площадку в Красноглинском районе. Как сообщали в мэрии, это участок более 200 га земли за ТЦ "Мега", между Крутыми Ключами и поселком Козелки. Посмотрите карту.

"Границы индустриального парка будут определены по итогам межевания земельных участков и утверждения схемы их расположения на кадастровом плане", — уточнили в департаменте.

Также задача властей — подготовить инфраструктуру для будущих предприятий: нужно провести сети водоснабжения, газоснабжения, канализации, ливневки, построить дороги. 

Какие именно предприятия могут получить статус резидента индустриального парка, чиновники не уточнили. Однако в результате реализации проекта по итогам 2029 г. власти рассчитывают привлечь 2 млрд рублей инвестиций и создать не менее 250 рабочих мест.

Кадры на новые заводы собираются привлечь из микрорайонов Крутые Ключи (трудоспособное население — 12200 человек), Кошелев-Парк (16500), Новая Самара (8900) и поселка Новосемейкино (6660).

В Самарской области уже есть несколько аналогичных площадок: "Преображенка" и "Преображенка 2", "Чапаевск", "Новосемейкино" и ОЭЗ "Тольятти". Для резидентов действуют налоговые льготы.

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