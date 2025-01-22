Власти сохранили планы по строительству новых заводов в Самаре

Планы по созданию индустриального парка в Самаре включили в программу социально-экономического развития области на 2024–2029 годы. Об этом Волга Ньюс сообщили в департаменте информполитики администрации губернатора.
Региональное правительство реализует проект совместно с администрацией города. Под индустриальный парк выбрали площадку в Красноглинском районе. Как сообщали в мэрии, это участок более 200 га земли за ТЦ "Мега", между Крутыми Ключами и поселком Козелки. Посмотрите карту.
"Границы индустриального парка будут определены по итогам межевания земельных участков и утверждения схемы их расположения на кадастровом плане", — уточнили в департаменте.
Также задача властей — подготовить инфраструктуру для будущих предприятий: нужно провести сети водоснабжения, газоснабжения, канализации, ливневки, построить дороги.
Какие именно предприятия могут получить статус резидента индустриального парка, чиновники не уточнили. Однако в результате реализации проекта по итогам 2029 г. власти рассчитывают привлечь 2 млрд рублей инвестиций и создать не менее 250 рабочих мест.
Кадры на новые заводы собираются привлечь из микрорайонов Крутые Ключи (трудоспособное население — 12200 человек), Кошелев-Парк (16500), Новая Самара (8900) и поселка Новосемейкино (6660).
В Самарской области уже есть несколько аналогичных площадок: "Преображенка" и "Преображенка 2", "Чапаевск", "Новосемейкино" и ОЭЗ "Тольятти". Для резидентов действуют налоговые льготы.
Последние комментарии
Дорого яичко!
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?
На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана