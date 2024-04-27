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Государство и Бизнес Экономическая политика

За ТЦ "Мега" построят новые заводы

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре выбрали площадку для строительства индустриального парка. Она располагается за ТЦ "Мега", между Крутыми Ключами и поселком Козелки. Об этом в интервью "Волга Ньюс" рассказал руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов.

Фото: youtube.com/Евгений Щекин

"Создание индустриального парка предусмотрено стратегией комплексного развития Самары на период до 2025 года. Совместно с региональным правительством начата работа над проектом. Концепция пребывает в стадии обсуждения. В рамках проекта планируется создание более шести тысяч рабочих мест", — рассказал Владислав Зотов.

Задача властей — подготовить инфраструктуру для будущих предприятий. Сроки отбора потенциальных резидентов пока не объявили. Инвесторы смогут разместить на территории индустриального парка свои производства и получить налоговые льготы.

В Самарской области уже есть несколько аналогичных площадок: "Преображенка" и "Преображенка 2", "Чапаевск", "Новосемейкино" и ОЭЗ "Тольятти".

Фото предоставлено каналом "ЕЩЁ Самара"

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