За ТЦ "Мега" построят новые заводы

В Самаре выбрали площадку для строительства индустриального парка. Она располагается за ТЦ "Мега", между Крутыми Ключами и поселком Козелки. Об этом в интервью "Волга Ньюс" рассказал руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов.
"Создание индустриального парка предусмотрено стратегией комплексного развития Самары на период до 2025 года. Совместно с региональным правительством начата работа над проектом. Концепция пребывает в стадии обсуждения. В рамках проекта планируется создание более шести тысяч рабочих мест", — рассказал Владислав Зотов.
Задача властей — подготовить инфраструктуру для будущих предприятий. Сроки отбора потенциальных резидентов пока не объявили. Инвесторы смогут разместить на территории индустриального парка свои производства и получить налоговые льготы.
В Самарской области уже есть несколько аналогичных площадок: "Преображенка" и "Преображенка 2", "Чапаевск", "Новосемейкино" и ОЭЗ "Тольятти".
Фото предоставлено каналом "ЕЩЁ Самара".
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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