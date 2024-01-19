В Красноглинском районе Самары планируют построить новый индустриальный парк

В 2024 году на территории Красноглинского района областного центра планируется создание нового индустриального парка "Самарский". Об этом стало известно в пятницу, 19 января, на совещании по развитию индустриальных парков, которое провела и. о. первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Наталья Катина.
В совещании приняли участие министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов, генеральный директор АО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Тольятти" Сергей Андреев, и. о. генерального директора АО "Промпарки" Станислав Ремизов.
Участники совещания обсудили перспективы создания нового индустриального парка - были рассмотрены технико-экономические параметры проекта, вопросы межевания земли, транспортной доступности площадки, подключения к энергомощностям, строительства сетей водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации, газораспределительных объектов.
Работы на объекте планируют начать уже в этом строительном сезоне. Для потенциальных инвесторов будет подготовлена территория площадью порядка 50 га.
В этом году также начнется строительство инфраструктуры третьей очереди Особой экономической зоны "Тольятти". Новая площадка также разместится близ автодороги "Ягодное - Тольятти", к западу от второй очереди, и займет территорию порядка 216 га. Рассмотрены решения по строительству сетей водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации, распределительных подстанций, автомобильных дорог, сетей связи и электроснабжения. Прогнозируется, что инвестиции резидентов в третий этап составят ориентировочно 30 млрд рублей.
Отметим, что в настоящее время в Самаре работают индустриальные парки "Преображенка", "Чапаевск", логистические парки "Преображенка 2", "Новосемейкино", а также индустриальный парк в ОЭЗ "Тольятти", созданные по инициативе и при непосредственном участии правительства региона. Сегодня на их территории работают уже 70 компаний, создано более 9 тысяч рабочих мест, общий объем инвестиций составил более 49 млрд рублей.
"За все время работы промпарков правительство вложило в их создание и развитие около 1,3 млрд рублей. К настоящему времени общая сумма налогов, перечисленных в бюджет Самарской области, составила более 2,2 млрд руб., при этом порядка 400 млн руб. уплачено в прошлом году", - такие данные о первых итогах работы предприятий, разместившихся на специализированных площадках, привел Дмитрий Богданов.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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