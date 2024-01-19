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Государство и Бизнес Экономическая политика

В Красноглинском районе Самары планируют построить новый индустриальный парк

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2024 году на территории Красноглинского района областного центра планируется создание нового индустриального парка "Самарский". Об этом стало известно в пятницу, 19 января, на совещании по развитию индустриальных парков, которое провела и. о. первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Наталья Катина.

В совещании приняли участие министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов, генеральный директор АО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Тольятти" Сергей Андреев, и. о.  генерального директора АО "Промпарки" Станислав Ремизов.

Участники совещания обсудили перспективы создания нового индустриального парка - были рассмотрены технико-экономические параметры проекта, вопросы межевания земли, транспортной доступности площадки, подключения к энергомощностям, строительства сетей водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации, газораспределительных объектов.

Работы на объекте планируют начать уже в этом строительном сезоне. Для потенциальных инвесторов  будет подготовлена территория площадью порядка 50 га.

В этом году также начнется строительство инфраструктуры третьей очереди Особой экономической зоны "Тольятти". Новая площадка также разместится близ автодороги "Ягодное - Тольятти", к западу от второй очереди, и займет территорию порядка 216 га. Рассмотрены решения по строительству сетей водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации, распределительных подстанций, автомобильных дорог, сетей связи и электроснабжения. Прогнозируется, что инвестиции резидентов в третий этап составят ориентировочно 30 млрд рублей.

Отметим, что в настоящее время в Самаре работают индустриальные парки "Преображенка", "Чапаевск", логистические парки "Преображенка 2", "Новосемейкино", а также индустриальный парк в ОЭЗ "Тольятти", созданные по инициативе и при непосредственном участии правительства региона. Сегодня на их территории работают уже 70 компаний, создано более 9 тысяч рабочих мест, общий объем инвестиций составил более 49 млрд рублей.

"За все время работы промпарков правительство вложило в их создание и развитие около 1,3 млрд рублей. К настоящему времени общая сумма налогов, перечисленных в бюджет Самарской области, составила более 2,2 млрд руб., при этом порядка 400 млн руб. уплачено в прошлом году", - такие данные о первых итогах работы предприятий, разместившихся на специализированных площадках, привел Дмитрий Богданов.

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