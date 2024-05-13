Появилась карта площадки, выделенной под новые заводы в Самаре

Более 200 га земли выделили для строительства индустриального парка. Он будет располагаться за ТЦ "Мега", между Крутыми Ключами и поселком Козелки и потребует 29,3 млрд рублей инвестиций. Некоторые детали проекта раскрыты в инвестиционной стратегии Самары.

Согласно документу, срок создания индустриального парка "Самарский" - 2023-2029 годы. Строить его будут в два этапа. Первая очередь будет располагаться в центре участка, вторая - по бокам.

Фото: мэрия Самары

Задача властей - подготовить инфраструктуру для будущих предприятий: нужно провести сети водоснабжения, газоснабжения, канализации, ливневки, построить дороги. Оператором индустриального парка будет АО "ПромПарки", которое принадлежит Самарской области.

С работой по первой очереди чиновники планируют справиться в течение 2024-2026 годов. Финансирование составит около 1 млрд рублей. Инфраструктурой второй очереди власти будут заниматься в 2027-2029 годах. На это планируется выделить 1,97 млрд рублей.

"Совместно с региональным правительством начата работа над проектом. Концепция пребывает в стадии обсуждения. В рамках проекта планируется создание более шести тысяч рабочих мест", - рассказал в интервью Волга Ньюс руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов.

Сроки отбора потенциальных резидентов пока не объявлены. Инвесторы смогут разместить на территории индустриального парка свои производства и получить налоговые льготы. Кадры на новые заводы собираются привлечь из микрорайонов Крутые Ключи (трудоспособное население - 12200 человек), Кошелев-Парк (16500), Новая Самара (8900) и поселка Новосемейкино (6660).

В Самарской области уже есть несколько аналогичных площадок: "Преображенка" и "Преображенка 2", "Чапаевск", "Новосемейкино" и ОЭЗ "Тольятти".