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Инвестиции Экономическая политика

Главу минэкономразвития Дмитрия Богданова отметили за вклад в развитие промышленности

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов получил почетную грамоту Минпромторга РФ "за большой вклад и отдельные выдающиеся достижения в области промышленности и многолетний добросовестный труд".

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Награждение состоялось на выездном заседании оргкомитета многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда", в котором приняли участие председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев и губернатор Вячеслав Федорищев.

"В конце недели было очень приятно получить Почётную грамоту Министерства промышленности и торговли России. Наша большая команда многое делает для развития этого ключевого сектора экономики, предстоит сделать ещё больше!", — сказал Дмитрий Богданов.

В Самарской области созданы благоприятные условия для запуска новых производств. В регионе действуют все преференциальные налоговые режимы, уверенно развиваются инвестиционные площадки: ОЭЗ "Тольятти", сеть индустриальных и логистических парков, территории опережающего развития в Тольятти и Чапаевске.

За первое полугодие 2024 года инвесторы вложили в основной капитал в Самарской области 193,3 млрд рублей, что на 24,7 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Инвестиции — это вклад бизнеса в развитие региона, в благополучие и улучшение качества жизни его граждан. Налоги, которые поступают в бюджет от деятельности инвесторов, идут на строительство школ, детских садов, медицинских учреждений, на развитие образования, науки, спорта, создание новых общественных пространств и многие другие сферы", — акцентировал Дмитрий Богданов.

Инвестплощадки региона ежегодно входят в число самых эффективных в стране. Так, в октябре технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" занял второе место в X Национальном рейтинге технопарков России.

Особая экономическая зона "Тольятти" вошла в число лидирующих инвестплощадок страны по количеству созданных рабочих мест в 2023 году. ОЭЗ "Тольятти" занимает шестую строчку среди всех остальных ОЭЗ — в 2023 году резиденты флагманской инвестплощадки Самарской области создали 680 новых рабочих мест.

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