Главу минэкономразвития Дмитрия Богданова отметили за вклад в развитие промышленности

Врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов получил почетную грамоту Минпромторга РФ "за большой вклад и отдельные выдающиеся достижения в области промышленности и многолетний добросовестный труд".
Награждение состоялось на выездном заседании оргкомитета многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда", в котором приняли участие председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев и губернатор Вячеслав Федорищев.
"В конце недели было очень приятно получить Почётную грамоту Министерства промышленности и торговли России. Наша большая команда многое делает для развития этого ключевого сектора экономики, предстоит сделать ещё больше!", — сказал Дмитрий Богданов.
В Самарской области созданы благоприятные условия для запуска новых производств. В регионе действуют все преференциальные налоговые режимы, уверенно развиваются инвестиционные площадки: ОЭЗ "Тольятти", сеть индустриальных и логистических парков, территории опережающего развития в Тольятти и Чапаевске.
За первое полугодие 2024 года инвесторы вложили в основной капитал в Самарской области 193,3 млрд рублей, что на 24,7 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.
"Инвестиции — это вклад бизнеса в развитие региона, в благополучие и улучшение качества жизни его граждан. Налоги, которые поступают в бюджет от деятельности инвесторов, идут на строительство школ, детских садов, медицинских учреждений, на развитие образования, науки, спорта, создание новых общественных пространств и многие другие сферы", — акцентировал Дмитрий Богданов.
Инвестплощадки региона ежегодно входят в число самых эффективных в стране. Так, в октябре технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" занял второе место в X Национальном рейтинге технопарков России.
Особая экономическая зона "Тольятти" вошла в число лидирующих инвестплощадок страны по количеству созданных рабочих мест в 2023 году. ОЭЗ "Тольятти" занимает шестую строчку среди всех остальных ОЭЗ — в 2023 году резиденты флагманской инвестплощадки Самарской области создали 680 новых рабочих мест.
Последние комментарии
Дорого яичко!
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?
На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана