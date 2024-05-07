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Яхт-клуб и приватизация - какие работы идут по развитию Ширяево

ЖИГУЛЕВСК. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В министерстве туризма Самарской области рассказали подробности по реализации проекта строительства яхт-клуба в Ширяево и поиске инвестора для здания бывшей школы.

Фото: предоставлено автором

ООО "Яхтенный клуб "Ширяево" планирует построить на месте лодочной станции в Ширяево многофункциональный туристический комплекс круглогодичного функционирования с яхт-клубом. Стоимость проекта оценивается в 156,8 млн рублей. Источником финансирования будут займы учредителя, указывается на сайте investinzhigulevsk.ru.

ООО "Яхтенный клуб "Ширяево", по информации ИАС Seldon.Basis, зарегистрировано в июле 2022 г. в Самаре с уставным капиталом 10 тыс. рублей. В 2023 г. компания показала чистый убыток в 243 тыс. рублей. Владельцем компании является Сергей Фофанов, являющийся директором судостроительного завода ЗАО "Нефтефлот" и владельцем судоходной компании — ООО "Волготранс".

Комплекс включает в себя стоянку для яхт и катеров на 25 мест, автостоянку на 45 мест, ресторан с террасой, 10 домиков-твин на 120 гостей, спа-комплекс, пляж и детскую площадку. Для этих целей ООО "Яхтенный клуб "Ширяево" предоставлено два земельных участка площадью 25 тыс. кв. метров. 

По информации минтуризма, на данный момент разработано архитектурно-градостроительное решение яхт-клуба. "Заключен договор с техническим заказчиком по сопровождению проекта и получению разрешения на строительства. Начаты изыскания на участках (геология, геодезия, археология, экология, гидрология). Также подписан договор на производство и монтаж модульного некапитального средства размещения в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", — пояснили в ведомстве.

Кроме того, для пятиэтажного здания бывшей школы Ширяево ищут инвестора. Объект выставлен на торги почти за 19,4 млн рублей. Итоги аукциона должны подвести 16 мая.

Здание площадью 1,8 тыс. кв. м и земельный участок под ним 4,3 тыс. кв. м ранее планировалось приспособить под резиденцию "Хозяйки Жигулей" - универсальный комплекс для проведения конференций и концертов.

По информации администрации Жигулевска, по возможному приспособлению здания школы проводятся регулярное встречи с потенциальными инвесторами. Однако, на данный момент ни один из них не принял окончательного решения по реализации какого-либо проекта.

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