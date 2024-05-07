Яхт-клуб и приватизация - какие работы идут по развитию Ширяево

В министерстве туризма Самарской области рассказали подробности по реализации проекта строительства яхт-клуба в Ширяево и поиске инвестора для здания бывшей школы.

ООО "Яхтенный клуб "Ширяево" планирует построить на месте лодочной станции в Ширяево многофункциональный туристический комплекс круглогодичного функционирования с яхт-клубом. Стоимость проекта оценивается в 156,8 млн рублей. Источником финансирования будут займы учредителя, указывается на сайте investinzhigulevsk.ru.

Комплекс включает в себя стоянку для яхт и катеров на 25 мест, автостоянку на 45 мест, ресторан с террасой, 10 домиков-твин на 120 гостей, спа-комплекс, пляж и детскую площадку. Для этих целей ООО "Яхтенный клуб "Ширяево" предоставлено два земельных участка площадью 25 тыс. кв. метров.

По информации минтуризма, на данный момент разработано архитектурно-градостроительное решение яхт-клуба. "Заключен договор с техническим заказчиком по сопровождению проекта и получению разрешения на строительства. Начаты изыскания на участках (геология, геодезия, археология, экология, гидрология). Также подписан договор на производство и монтаж модульного некапитального средства размещения в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", — пояснили в ведомстве.

Кроме того, для пятиэтажного здания бывшей школы Ширяево ищут инвестора. Объект выставлен на торги почти за 19,4 млн рублей. Итоги аукциона должны подвести 16 мая.

По информации администрации Жигулевска, по возможному приспособлению здания школы проводятся регулярное встречи с потенциальными инвесторами. Однако, на данный момент ни один из них не принял окончательного решения по реализации какого-либо проекта.