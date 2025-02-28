В Самарской области упростят взаимодействие бизнеса и ресурсоснабжающих организаций

В Самарской области создадут проектный офис, который будет курировать вопросы развития региона и в том числе вопросы работы с инвесторами. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на совещании по инвестклимату.
Создание лучших условий для бизнеса — важнейшая задача, в основе которой лежат показатели Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.
Создать и курировать проектный офис губернатор поручил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрию Богданову.
"Улучшать инвестиционный климат региона мы будем в тех направлениях, где есть высокий потенциал. В первую очередь, это работа строительного блока. Здесь будем ускорять инвестиционно-строительный цикл, сокращать количество бюрократических процедур при реализации инвестпроектов. Во-вторых, оптимизируем взаимодействие бизнеса с ресурсоснабжающими организациями — подключение новых предприятий к ресурсам должно быть комфортным, удобным, с прозрачными условиями", — рассказал о создаваемом проектном офисе Дмитрий Богданов.
По словам главы областного минэка, в работе будут применяться лучшие практики Московской и Нижегородской областей. Профильные министры будут персонально отвечать за улучшения в конкретных сферах.
"Уже подготовили проект указа, в котором будут закреплены ответственные. Комплекс предложений представим губернатору в ближайшие недели" — добавил Дмитрий Богданов.
Принять участие в создании проектного офиса также смогут все заинтересованные предприниматели. Направлять свои предложения они могут на электронную почту Агентства по привлечению инвестиций: info@investinsamara.ru или позвонив по тел. 8(800)505-90-36 и 8(846)375-03-05.
Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.
Последние комментарии
Дорого яичко!
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?
На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана