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Инвестиции Экономическая политика

В ОЭЗ "Тольятти" готовятся к запуску несколько производств

ТОЛЬЯТТИ. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов с рабочим визитом посетил Тольятти. В особой экономической зоне посетил строительную площадку производства пищевой продукции. В планах инвестора — запустить его уже в 2025 году.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Глава минэка также посетил строящийся корпус предприятия по обработке металла.

"Регулярно посещаем с коллегами инвестиционные площадки, строящиеся объекты и проводим встречи с инвесторами. Обсудили с инвесторами ход реализации проектов, необходимую поддержку для максимально быстрого запуска", — акцентировал Дмитрий Богданов.

ОЭЗ "Тольятти" вошла в число лидирующих инвестплощадок страны по количеству созданных рабочих мест в 2023 году. В 2023 году резиденты флагманской инвестплощадки Самарской области создали 680 новых рабочих мест. Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие, а значит — в развитие Самарской области.

Резидентами ОЭЗ являются 38 компаний, 19 из которых уже запустили свои производства. Инвесторы уже вложили в реализацию своих проектов на территории ОЭЗ "Тольятти" более 53 млрд рублей.

Еще одной точкой рабочего визита стало посещение технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина". Недавно здесь начал работать Центр прототипирования и реверс-инжиниринга электронного оборудования. Оснащение площадки позволяет проводить полный цикл работ: от построения схем электронных плат до изготовления прототипа. Специалисты могут изготовить прототип всего за несколько часов.

"С руководством технопарка также провели рабочее совещание по вопросам развития площадки и привлечения новых резидентов с высокотехнологическими проектами", — перечислил Дмитрий Богданов.

Меры поддержки бизнеса в Самарской области реализуются в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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