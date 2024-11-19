Специальный тариф на каско HAVAL Jolion при оформлении лизинга в CARCADE

Компания CARCADE совместно со страховой компанией "ЮГОРИЯ" предлагают специальные условия страхования автомобилей марки HAVAL. До конца 2024 года при оформлении в лизинг HAVAL Jolion применяется скидка на полис страхования.

В рамках программы клиентам CARCADE доступен тариф на полное каско без применения франшизы, составляющий от 1,83% от итоговой стоимости ТС. При оформлении договора лизинга на HAVAL Jolion за 2 299 000 млн рублей страховая премия составит 42 072 рубля. Срок страхования по специальной программе равен сроку договора лизинга и не ограничивается первым годом — для многолетнего полиса страхования второй и последующие годы акционный тариф первого года сохраняется без изменений. Предложение распространяется только на новые ТС в наличии или поставке при условии оформления лизингового графика на срок до 84 месяцев.

Также доступны широкие параметры для настройки сделки: аванс от 5 до 50%, срок от 6 до 84 месяцев, равные, убывающие, сезонные или гибкие графики платежей. Полный перечень условий по приобретению транспортных средств в лизинг можно получить у финансовых консультантов CARCADE.

Приобретение автомобилей марки HAVAL доступно в рамках онлайн-лизинга с получением предварительного одобрения всего за 5 минут и полностью электронным документооборотом через систему Контур.Диадок. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к ЭДО, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Клиентам с действующими договорами лизинга доступен "Кредитный лимит", благодаря которому не нужно предоставлять документы повторно, а достаточно оставить заявку у менеджера ООО "Каркаде".

За индивидуальным графиком и подбором ТС обращайтесь к персональному менеджеру, по телефону горячей линии 8 800 700 3030 или оставляйте заявку на сайте.