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Инвестиции Экономическая политика

В Чапаевске построят производство полимербетонных изделий

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Территория опережающего развития "Чапаевск" пополнилась новым резидентом. Соглашение с инвестором подписали врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов и глава Чапаевска Александр Кузнецов.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Компания-инициатор намерена построить производственный комплекс по выпуску полимербетонных изделий системы водоотведения и изделий для агропромышленного комплекса.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие, а значит — в развитие Самарской области.

"Нам нужно выполнить поставленную Президентом задачу и обеспечить к 2030 году рост инвестиционной активности не менее чем на 60% по сравнению с предыдущим периодом. Всего за ближайшие 5 лет планируем привлечь до 4 трлн рублей инвестиций в регион", — отмечал ранее губернатор.

На будущем предприятии в Чапаевске будет создано более 20 высокотехнологичных рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект превышает 100 млн рублей.

"Сопроводим проект и предусмотрим возможность его реализации на площадке индустриального парка "Чапаевск", — акцентировал Дмитрий Богданов. — Всегда активно поддерживаем инвесторов Самарской области и рады, что можем предложить инвесторам самые эффективные инструменты для развития".

Вместе с новым проектом резидентами ТОР "Чапаевск" являются 10 компаний, которые уже инвестировали более 6,5 млрд рублей, создано более 3000 новых рабочих мест и выплачено 400 млн рублей налогов.

Резидентами тольяттинской ТОР являются 68 компаний. Они уже создали более 10 тысяч рабочих мест, вложили в свои проекты свыше 34 млрд рублей и выплатили 3,8 млрд рублей налогов.

Поддержка бизнеса в Самарской области в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

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Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"

любовь пак 04 сентября 2015 16:23 На территории бывшего химзавода в Чапаевске предлагают создать Экотехнопарк

это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))

Олег Скорняков 03 апреля 2015 03:28 В Чапаевске создается индустриальный парк с объемом инвестиций около 20 млрд рублей

А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?

Папа Римский 23 ноября 2014 05:50 На подготовку региона к ЧМ-2018 будет выделено 77,2 млрд рублей

На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана

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