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Суды Происшествия

Марину Герасимову суд освободил от наказания

НЕФТЕГОРСК. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 27 марта, Нефтегорский районный суд огласил резолютивную часть приговора по делу правой руки Светланы Лада-Русь (Пеуновой) Марины Герасимовой.

Фото: Фото предоставлено автором

Напомним, ее обвиняли в крупном мошенничестве, причинении тяжкого вреда здоровью и участии во внекоммерческой организации, которая посягает на жизнь и права граждан. Заседания проходили в закрытом режиме, потому что рассматривали щекотливые вопросы, в том числе о психическом здоровье потерпевших.

Несмотря на это, в Twitter "пеуновцев" регулярно выкладывались детали с судебных заседаний вместе с фотографиями потерпевших, свидетелей и экспертов.

После почти что двух лет разбирательств суд признал Марину Герасимову виновной, приговорил ее к обязательным работам и штрафу 330 тыс. руб., но от наказания освободил в связи с истечением срока давности уголовного преследования по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью и об участии во внекоммерческой организации, которая посягает на жизнь и права граждан. Что касается мошенничества, то суд посчитал, что с Герасимовой достаточно того срока, что она провела в СИЗО и под домашним арестом.

За потерпевшими осталось право требовать возмещения морального вреда в гражданском порядке.

Обоснования судебного решения остались не известны — подробный текст приговор будет готов лишь в понедельник. После его получения адвокаты Герасимовой, потерпевшие по делу и гособвинение будут решать вопрос о подаче апелляционных жалоб.

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