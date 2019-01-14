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Суды Происшествия

Марине Герасимовой прокурор запросил пять с половиной лет колонии

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Нефтегорском районном суде 14 января состоялись прения по делу Марины Герасимовой.

Фото: Александра Будаева

Напомним, ее обвиняют в мошенничестве, причинении тяжкого вреда здоровью и участии во внекоммерческой организации, которая посягает на жизнь и права граждан.

По версии следствия, будучи правой рукой скандально известной Светланы Лада-Русь (Пеуновой), она совершила преступления в отношении пяти потерпевших, подробности произошедшего хранятся в тайне, судебные заседания проходили за закрытыми дверями.

14 января гособвинитель по итогам рассмотрения дела в суде просил назначить Герасимовой пять с половиной лет лишения свободы за мошенничество и причинение тяжкого вреда здоровью. Что касается третьей статьи обвинения — участия во внекоммерческой организации, которая посягает на жизнь и права граждан — то прокурор просил освободить Герасимову от наказания по этой статье за истечением срока давности.

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