Марине Герасимовой прокурор запросил пять с половиной лет колонии

В Нефтегорском районном суде 14 января состоялись прения по делу Марины Герасимовой.

Напомним, ее обвиняют в мошенничестве, причинении тяжкого вреда здоровью и участии во внекоммерческой организации, которая посягает на жизнь и права граждан.

По версии следствия, будучи правой рукой скандально известной Светланы Лада-Русь (Пеуновой), она совершила преступления в отношении пяти потерпевших, подробности произошедшего хранятся в тайне, судебные заседания проходили за закрытыми дверями.

14 января гособвинитель по итогам рассмотрения дела в суде просил назначить Герасимовой пять с половиной лет лишения свободы за мошенничество и причинение тяжкого вреда здоровью. Что касается третьей статьи обвинения — участия во внекоммерческой организации, которая посягает на жизнь и права граждан — то прокурор просил освободить Герасимову от наказания по этой статье за истечением срока давности.