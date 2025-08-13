16+
Общество

Врачи и пациенты с пересаженными органами сыграли товарищеский матч

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
На футбольном поле встретились две команды — сборная врачей Самарской области и команды спасенных ими пациентов после трансплантации органов и находящихся на гемодиализе. Игра была приурочена ко Всемирному дню донорства органов, который отмечается 13 августа.

Фото: Сергей Богданов

В состав команды врачей вошли медицинские работники из Клиник Самарского государственного медицинского университета, больницы № 1 им. Н. И. Пирогова, областной больницы им. В. Д. Середавина, больницы № 6, поликлиники № 1 Самары. Поддержать врачей и пациентов пришли их семьи и друзья.

"Это интересный опыт, поскольку совсем недавно они были пациентами стационара и получали необходимое лечение, а сегодня уже вернулись к нормальному образу жизни и могут разделить с тобой радости и эмоции на футбольном поле. Поэтому мы-врачи считаем, что такие встречи должны проводиться чаще. Они несут не только спортивную составляющую, но и рассказывают о социально значимой проблеме", — рассказал капитан команды Самарской сборной врачей, врач-хирург Клиник СамГМУ Руслан Назаров.

В церемонии открытия и награждения участвовали директор женского футбольного клуба "Крылья Советов" Сергей Марушко, спортсменки команды Оксана Еремеева и Любовь Кипяткова, совладелец сети клиник A2Med Александр Леонов, руководитель управления организации скорой и специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской обалсти Галина Черногаева, руководитель АНО "Трансплантспорт" Элеонора Ткачева, а также президент регионального отделения НЕФРО-ЛИГИ Елена Майорова.

"Возможность вернуться на спортивную площадку для пациентов, перенесших трансплантацию, — это важнейшая часть новой жизни и символ восстановления. Встреча с врачами на поле, а не в стенах больницы, создает атмосферу поддержки и взаимопонимания, которая мотивирует как пациентов, так и медицинских работников. Врачи с гордостью наблюдают за результатами своей работы — жизнерадостными, здоровыми людьми, которые преодолели серьезные испытания. Этот турнир не только демонстрирует силу человеческого духа, но и объединяет людей вокруг идеи, что здоровье и возможность заниматься спортом — это бесценный дар, который необходимо поддерживать и ценить", — отметила Галина Черногаева.

Борьба за победу была напряженной, команды не уступали друг другу и завершили матч вничью. Но главная цель этих соревнований — показать пациентам на диализе и после трансплантации органов, что занятия спортом повышают качество жизни и помогают восстановиться после операции.

