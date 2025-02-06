Глава СК РФ заинтересовался делом о травме на производстве, где девушка лишилась скальпа

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил принять меры к завершению расследования и направить в суд уголовное дело о травме на производстве в Самаре.
Напомним, ранее в соцсетях появилась информация об инциденте на самарском предприятии, в результате которого серьезно пострадала сотрудница.
Девушка работала контролером ОТК — должна была контролировать соответствие продукции на токарных станках. Весной 2024 г. встала спиной слишком близко к оборудованию, из-за чего убранные в хвост волосы затянуло в станок и намотало на пруток металла. Пострадавшая получила сотрясение мозга, скальпированную рану кожи головы и шеи, а также гематомы. Она до сих пор проходит лечение.
Из-за инцидента возбудили уголовное дело. Началось следствие, которое сначала обнаружило, что на производстве не было технического регламента по безопасной работе с оборудованием, а работодатель банально не выдавал головные уборы. Сам же директор утверждал, что девушке якобы неоднократно делали замечание за распущенные волосы.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?