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В Самаре девушка лишилась скальпа на работе, угодив в станок

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Самаре 23-летняя женщина лишилась скальпа после того, как ее волосы замотало в станок, пишет телеграм-канал Baza

Самарчанка работала на должности контролера ОТК — должна была контролировать соответствие продукции на токарных станках. Весной 2024 г. женщина во время работы проходила мимо станка и решила пропустить рабочих, которые шли ей навстречу. Не рассчитала расстояние и спиной встала слишком близко к оборудованию — волосы, убранные в хвост, затянуло в станок и намотало на пруток металла.

Медики диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга, а также скальпированную рану кожи головы, шеи и гематомы. 

Как пишет издание, после случившегося следствие выяснило, что на производстве не было технического регламента по безопасной работе с оборудованием, а также выявило недостатки в охране труда. Сотрудники рассказали, что работодатель банально не выдавал головные уборы — их пришлось покупать самим. Дело сначала возбудили — обвиняемым стал директор предприятия. Но затем с него сняли все обвинения: следствие не усмотрело в его действиях состава преступления. Сам же директор утверждал, что женщине якобы не раз делали замечание за распущенные волосы.

Пострадавшая до сих пор проходит реабилитацию и пытается добиться справедливости. Она прошла уже две экспертизы. Одна из них показала, что ей был причинен средний вред здоровью. Вместе с тем, по заключению независимого судебно-медицинского эксперта, женщине все же был причинен тяжкий вред, причем сразу по нескольким медицинским критериям.

После первой экспертизы уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием тяжкого вреда здоровью. Однако сейчас девушка вместе с адвокатом подала жалобу и требует возобновления следствия. Она рассчитывает, что после второй экспертизы дело все же будет возобновлено.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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