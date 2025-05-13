Житель Борского района набросился с ножом на бывшего одноклассника, а затем вызвал ему скорую

Житель Борского района попал под уголовное дело за то, что бросился с ножом на собутыльника, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как сообщили в МВД, ранее в полицию Борского района позвонили из больницы и сообщили, что к ним с травмами госпитализирован 65-летний житель Алексеевского района. Пострадавший рассказал полицейским, что приехал в гости к бывшему однокласснику. Во время застолья они повздорили, и приятель дважды ударил его ножом, после чего вызвал скорую медицинскую помощь.

Задержанный — местный 64-летний житель — вину признал и рассказал, что во время ссоры не смог справиться с эмоциями, поскольку был пьян.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.