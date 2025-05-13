Житель Борского района набросился с ножом на бывшего одноклассника, а затем вызвал ему скорую

Житель Борского района попал под уголовное дело за то, что бросился с ножом на собутыльника, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Как сообщили в МВД, ранее в полицию Борского района позвонили из больницы и сообщили, что к ним с травмами госпитализирован 65-летний житель Алексеевского района. Пострадавший рассказал полицейским, что приехал в гости к бывшему однокласснику. Во время застолья они повздорили, и приятель дважды ударил его ножом, после чего вызвал скорую медицинскую помощь.
Задержанный — местный 64-летний житель — вину признал и рассказал, что во время ссоры не смог справиться с эмоциями, поскольку был пьян.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы