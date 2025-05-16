Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, связанное с частным самарским пансионатом "Зеленая роща"

Глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сообщению о неправомерных действиях в отношении постояльцев пансионата в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета.

Напомним, ранее стало известно, что в Самаре новый владелец выселяет около 100 пожилых людей из частного пансионата. Среди проживающих в учреждении есть лежачие больные.

Следственные органы СК России по Самарской области по данному факту проводят проверку (ст. 330 УК РФ). Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ по Самарской области Александру Воеводину возбудить уголовное дело и представить доклад о промежуточных результатах расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

В свою очередь, прокуратура Промышленного района провела проверку и установила, что между собственником и арендатором возник спор о сроках и основаниях пользования зданием: пансионат в арендованном корпусе санатория располагается с 2023 года.

"Прокуратура Самарской области в рамках координации и урегулирования возникших вопросов пользования зданием и обеспечения прав, проживающих в нем граждан, не участвующих в споре, провела с участием представителей регионального министерства социальной защиты совещание, на котором со сторонами обсуждены вопросы бесперебойного обеспечения жизнедеятельности проживающих в здании граждан уязвимой в силу возраста и состояния здоровья категории, нуждающихся в дополнительной социальной защите", — отмечается в сообщении.

В надзорном ведомстве добавили, что собственник здания предупрежден о недопустимости нарушения прав граждан, а прокуратура держит ситуацию на контроле.

Ранее ситуацию с частным пансионатом "Зеленая роща" комментировали и в областном правительстве.