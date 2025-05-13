В правительстве Самарской области прокомментировали ситуацию с частным пансионатом "Зеленая роща"

Как сообщили в департаменте информационной политики, прокуратурой Самарской области по инициативе министерства социально-демографической и семейной политики проведено совещание с участием руководителя частного пансионата "Зеленая роща" и нового собственника помещений санатория им. В. П. Чкалова.
В ходе совещания было разъяснено, что решение имущественного спора необходимо решать в суде. К сожалению, до настоящего времени ни одна из сторон в суд так и не обратилась.
Ситуация с расселением проживающих в частном пансионате находится на постоянном контроле министерства. Однако, собственник "Зеленой рощи" категорически отказывается расселять в предложенные министерством пансионаты пожилых граждан, продолжая манипулировать ими в сложившейся ситуации.
Пансионат работает в прежнем режиме, все коммуникации подключены, доступ на объект экстренных служб обеспечивается беспрепятственно. В среду, 14 мая, в министерстве демографической и семейной политики состоится совещание с участием всех заинтересованных сторон и прокуратуры.
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