В Тольятти пытались похитить молодого человека

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании нападения в Тольятти.
Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что несколько человек пытались похитить молодого человека для вымогательства долга.
В связи с этим региональное СУ СК возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 126 УК РФ ("Покушение на похищение человека").
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы