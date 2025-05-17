В Тольятти пытались похитить молодого человека

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании нападения в Тольятти.

Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что несколько человек пытались похитить молодого человека для вымогательства долга.

В связи с этим региональное СУ СК возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 126 УК РФ ("Покушение на похищение человека").