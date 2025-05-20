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Глава СК РФ затребовал доклад по уголовному делу, связанному с нарушением прав жителей одного из самарских сел Кто больше: самарец "подарил" мошенникам около 5 млн рублей В Самаре ищут жертв лжетаксистов Очередной "сотрудник ФСБ" выманил у самарца 2 млн рублей В Тольятти пытались похитить молодого человека

Преступления Происшествия

Глава СК РФ затребовал доклад по уголовному делу, связанному с нарушением прав жителей одного из самарских сел

ПЕРЕВОЛОКИ. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращениями о нарушении прав жителей в пгт. Междуреченск Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

В комментариях в аккаунте информационного центра СК России "ВКонтакте" было размещено обращение по вопросу продолжающегося нарушения прав жителей станции Переволоки поселка городского типа Междуреченска Самарской области.

"Длительное время в жилые помещения поступает непригодная для потребления вода, не соответствующая санитарным нормам в связи с превышением предельно допустимой концентрации химических веществ. При этом подвоз питьевого ресурса не организован. Также в населенном пункте отсутствует уличное освещение, автомобильные дороги разрушаются. В результате проезд транспортных средств, в том числе машин экстренных служб, затруднен. Кроме того, осенью прошлого года при выполнении работ по установке газопроводной сети сотрудники подрядной организации повредили дорожное полотно на нескольких улицах, а также трубопровод, через который осуществлялась поставка воды в дом 86-летней женщины. Многочисленные обращения результатов не принесли", — отмечается в сообщении.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александра Воеводина доклад о комплексе следственных мероприятий в рамках уголовного дела, возбужденного ранее по поручению Бастрыкина. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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