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Преступления Происшествия

Подросток из Тольятти забирал у пенсионеров деньги по указке мошенников

ТОЛЬЯТТИ. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти задержали 17-летнего парня, которого подозревают в участии в мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В мае два пенсионера - 89-летняя женщина и 77-летний мужчина - отдали деньги злоумышленникам. Мошенники действовали по одной схеме - жертвам звонили и убеждали, что их родственники стали виновниками ДТП. Чтобы помочь им избежать уголовного наказания, нужно было передать деньги "стажеру". Так, потерпевшие передали приехавшему к ним молодому человеку в сумме около 2 млн рублей.

Вскоре "стажера" задержали настоящие полицейские. 17-летний тольяттинец рассказал, как по указанию неизвестного человека в мессенджере приезжал к жертвам, забирал деньги и переводил их на указанные "работодателем" счета. Подростка подозревают как минимум в двух эпизодах преступлений.

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