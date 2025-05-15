Главврача областной станции "скорой помощи" подозревают в получении взятки

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Новокуйбышевске возбудили уголовное дело в отношении главного врача "Самарская областная станция скорой медицинской помощи". Ему вменяют п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки, сопряженное с вымогательством").