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Главврача областной станции "скорой помощи" подозревают в получении взятки Самарские таможенники задержали иностранца, пытавшегося ввезти 19 кг сильнодействующего вещества Липовый "сотрудник ФСБ" выманил у тольяттинца миллион рублей Подросток из Тольятти забирал у пенсионеров деньги по указке мошенников Житель Борского района набросился с ножом на бывшего одноклассника, а затем вызвал ему "скорую"

Преступления Происшествия

Главврача областной станции "скорой помощи" подозревают в получении взятки

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске возбудили уголовное дело в отношении главного врача "Самарская областная станция скорой медицинской помощи". Ему вменяют п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки, сопряженное с вымогательством").

По версии следствия, в 2022 г. медицинский сотрудник по его требованию отдала 100 тыс. руб. за помощь в трудоустройстве на должность фельдшера "скорой помощи".

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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