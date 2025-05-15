Главврача областной станции "скорой помощи" подозревают в получении взятки

В Новокуйбышевске возбудили уголовное дело в отношении главного врача "Самарская областная станция скорой медицинской помощи". Ему вменяют п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки, сопряженное с вымогательством").
По версии следствия, в 2022 г. медицинский сотрудник по его требованию отдала 100 тыс. руб. за помощь в трудоустройстве на должность фельдшера "скорой помощи".
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы