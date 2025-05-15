Жительница Самарской области получала пособия на двух выдуманных детей

В Чапаевский городской суд отправилось уголовное дело 34-летней местной жительницы, которую обвиняют в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, женщина оформила ежемесячные пособия на детей, представив ложные сведения о том, что у нее есть два несовершеннолетних ребенка. В результате с октября 2012 г. по апрель 2025 г. она получила около 1,4 млн рублей.

Фигурантка дела признала вину и частично возместила ущерб.