Жительница Самарской области получала пособия на двух выдуманных детей

В Чапаевский городской суд отправилось уголовное дело 34-летней местной жительницы, которую обвиняют в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, женщина оформила ежемесячные пособия на детей, представив ложные сведения о том, что у нее есть два несовершеннолетних ребенка. В результате с октября 2012 г. по апрель 2025 г. она получила около 1,4 млн рублей.
Фигурантка дела признала вину и частично возместила ущерб.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы