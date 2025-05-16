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Преступления Происшествия

Минус миллион: жительница Сызрани искала подработку, но подработали за ее счет мошенники

СЫЗРАНЬ. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани очередной жертвой интернет мошенников стала местная 40-летняя жительница, которая пыталась найти подработку онлайн, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Жительница Сызрани в поисках дополнительного заработка вступила в различные чаты, где участники дают советы и делятся способами, как увеличить доход. Через некоторое время на ее электронный адрес поступило сообщение от неизвестного, который назвался представителем инвестиционной компании.

Мужчина рассказал, что компания, где он работает, занимается вложением денег в выгодные бизнес-проекты не только в России, но и за рубежом. Девушка дала согласие на участие в проектах. Тогда мошенник порекомендовал ей делать крупные инвестиции в валюте, на что девушка сказала, что у нее недостаточно средств. Мошенник порекомендовал ей взять кредит в банке, сообщив, что проценты от инвестиций перекроют проценты по оплате кредита.

Поддавшись на уговоры афериста, потерпевшая взяла кредит около 1 млн рублей, купила валюту и перевела все деньги на указанный счет, после чего стала ждать обещанные проценты. Но средства так и не поступили, а звонивший перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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