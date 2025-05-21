Супружескую пару из Самары будут судить за производство мефедрона

В Самарский областной суд отправили уголовное дело супружеской пары из Самары, которых обвиняют в производстве, хранении и покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 2022 г. 44-летний мужчина с 36-летней супругой и малолетней дочерью переехал в Самару и арендовал дом на ул. 6-й Толевой. В гараже он оборудовал нарколабораторию по производству мефедрона. Еще один гараж мужчина арендовал на ул. Промышленности и использовал его как склад прекурсоров. Для соседей он придумал легенду, что работал в сфере дорожного строительства.

Правоохранители вышли на наркопроизводителей в 2024 году. При обыске у них изъяли более 3 кг мефедрона, свыше 20 кг прекурсоров к нему, а также около 5 г метадона. Задержанные признались, что метадон хранили для себя.