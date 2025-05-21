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Супружескую пару из Самары будут судить за производство мефедрона

САМАРА. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарский областной суд отправили уголовное дело супружеской пары из Самары, которых обвиняют в производстве, хранении и покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 2022 г. 44-летний мужчина с 36-летней супругой и малолетней дочерью переехал в Самару и арендовал дом на ул. 6-й Толевой. В гараже он оборудовал нарколабораторию по производству мефедрона. Еще один гараж мужчина арендовал на ул. Промышленности и использовал его как склад прекурсоров. Для соседей он придумал легенду, что работал в сфере дорожного строительства.

Правоохранители вышли на наркопроизводителей в 2024 году. При обыске у них изъяли более 3 кг мефедрона, свыше 20 кг прекурсоров к нему, а также около 5 г метадона. Задержанные признались, что метадон хранили для себя.

Гид потребителя

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Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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