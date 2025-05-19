Очередной "сотрудник ФСБ" выманил у самарца 2 млн рублей

Инцидент произошел с жителем Железнодорожного района Самары. В полицию обратился 26-летний мужчина и сообщил, что неизвестный, позвонивший ему, представился сотрудником ФСБ и заявил, что его Госуслуги пытаются взломать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В результате уговоров самарец перевел 2 млн рублей на "безопасный счет", а потом до него дошло, что он стал жертвой аферистов.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".