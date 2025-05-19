Очередной "сотрудник ФСБ" выманил у самарца 2 млн рублей

Инцидент произошел с жителем Железнодорожного района Самары. В полицию обратился 26-летний мужчина и сообщил, что неизвестный, позвонивший ему, представился сотрудником ФСБ и заявил, что его Госуслуги пытаются взломать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В результате уговоров самарец перевел 2 млн рублей на "безопасный счет", а потом до него дошло, что он стал жертвой аферистов.
Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы