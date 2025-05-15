Тольяттинец спрятался в магазине, чтобы обокрасть его

В Тольятти 27-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о краже из магазина электроники. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В апреле в полицию обратился представитель сетевого магазина из-за кражи семь сотовых телефонов и трех ноутбуков. Сумма ущерба составила 1,7 млн рублей.
Правоохранители смогли найти часть похищенного в ломбарде, а вскоре вышли и на подозреваемого. Им оказался местный житель. По версии следствия, подозреваемый перед закрытием магазина спрятался за рекламный баннер, дождался, когда работники уйдут, разбил стекло витрины, забрал товар и поспешно ретировался.
Мужчина признал вину и рассказал, что часть "добычи" продал случайным прохожим, а остальное сдал в ломбард. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража с незаконным проникновением в помещение").
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы