Тольяттинец спрятался в магазине, чтобы обокрасть его

В Тольятти 27-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о краже из магазина электроники. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В апреле в полицию обратился представитель сетевого магазина из-за кражи семь сотовых телефонов и трех ноутбуков. Сумма ущерба составила 1,7 млн рублей.

Правоохранители смогли найти часть похищенного в ломбарде, а вскоре вышли и на подозреваемого. Им оказался местный житель. По версии следствия, подозреваемый перед закрытием магазина спрятался за рекламный баннер, дождался, когда работники уйдут, разбил стекло витрины, забрал товар и поспешно ретировался.

Мужчина признал вину и рассказал, что часть "добычи" продал случайным прохожим, а остальное сдал в ломбард. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража с незаконным проникновением в помещение").