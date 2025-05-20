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Преступления Происшествия

В Самаре педагога обвинили в избиении женщины в суде

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили уголовное дело в отношении преподавательницы Ольги Белозеровой по ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"). Ее обвинили в нападении на пожилую женщину Татьяну Горбунову.

Как рассказал журналисту Волга Ньюс один из свидетелей происшествия, якобы произошло примерно следующее. Белозерова, которая также является преподавателем, пришла в суд как привлеченный эксперт по делу о восстановлении на работе сотрудника МБУ "Служба сопровождения операций с имуществом". Горбунова была вызвана в суд как свидетель.

Белозерова представляла интересы МБУ и, со слов свидетелей, якобы возмущалась в коридоре суда и конфликтовала с руководством из-за того, что с работы отпустили Горбунову. Предполагается, что та могла дать показания, не выгодные МБУ. В итоге, как говорят свидетели, Горбунова вошла в зал суда и хотела сесть, но Белозерова стала говорить, что здесь садиться нельзя, а потом и вовсе сильно ударила оппонентку кулаком по спине. Позже вошли прокурор, судья и секретарь и сообщили, что на этом месте сидеть нельзя никому, там должен находиться прокурор. Еще чуть позже Горбунова ощущала сильную боль в спине, так что даже вынуждена была обратиться к медикам, и те дали документы, подтверждающие травмирование.

Судя по постановлению мирового судебного участка №33 (копия имеется в распоряжении редакции), заявление Горбуновой принято к производству. В процессе досудебной подготовки должен быть истребован ряд документов. Далее суд будет разбираться в ситуации.

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